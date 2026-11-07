Premier Australii Anthony Albanese wezwał Stany Zjednoczone do deeskalacji wojny z Iranem. Oświadczył, że będzie kontynuował dyplomatyczne apele do Waszyngtonu, wiążąc konflikt z jego wpływem na światowy handel i koszty życia w Australii, informuje Anadolu Agency.

Tematy szczytu Wspólnoty Narodów

Według Australijskiej Korporacji Nadawczej ABC Albanese nazwał wyniki amerykańskich wyborów śródokresowych bardzo znaczącymi i poinformował, że były one jednym z głównych tematów spotkania szefów rządów Wspólnoty Narodów. W wyborach, które odbyły się we wtorek, Demokraci uzyskali kontrolę nad Izbą Reprezentantów USA i zdobyli większość stanowisk gubernatorskich.

Według australijskiego premiera uczestnicy szczytu dążą do zakończenia wojny i otwarcia Cieśniny Ormuz. Powiązał on również sytuację z inflacją w światowej gospodarce oraz potrzebą utrzymania warunków dla wolnego handlu.

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Apel do Waszyngtonu

Albanese zaznaczył, że już publicznie i bezpośrednio mówił prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi o potrzebie deeskalacji. Jednocześnie nie uważa za konieczne zajmowanie twardszego stanowiska wobec amerykańskiego prezydenta i planuje działać dyplomatycznie w interesie Australii.

Stany Zjednoczone i Izrael rozpoczęły ofensywę wojskową przeciwko Iranowi 28 lutego. W kwietniu osiągnięto zawieszenie broni, a w czerwcu podpisano memorandum o porozumieniu w ramach prób zawarcia układu pokojowego, jednak konflikt nadal pozostaje nierozwiązany.

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