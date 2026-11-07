Premier Australii nie wykluczył wprowadzenia testu dochodowego dla odbiorców dopłat do domowych baterii w ramach programu o wartości 7,2 mld dolarów australijskich. Kwestia ta jest dyskutowana w związku z poszukiwaniem przez rząd oszczędności budżetowych, informuje ABC News Australia.

Poszukiwanie oszczędności budżetowych

Minister środowiska Murray Watt oświadczył, że wszyscy ministrowie zostali poproszeni o znalezienie możliwości oszczędności w swoich resortach przed śródroczną aktualizacją budżetu. Jednocześnie nazwał program Cheaper Home Batteries Scheme niezwykle udanym.

Według Australian Financial Review australijski Skarb Państwa przygotowuje warianty ograniczenia programu, w tym zmniejszenie dopłaty do początkowego kosztu baterii. Obecnie zniżka pokrywa około 25% ceny sprzętu.

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Minister energii Chris Bowen poinformował, że od początku programu w 2025 roku w Australii zainstalowano około 600 tys. domowych baterii. Jak powiedział, takie systemy przyczyniają się również do obniżenia cen dla wszystkich konsumentów, w tym tych, którzy ich nie posiadają.

Stanowisko opozycji

W maju warunki przyznawania dopłat zostały już zmienione, aby środki programu nie wyczerpały się zbyt szybko. Opozycyjna Koalicja wezwała do całkowitego likwidowania programu. Minister energii w gabinecie cieni Dan Tehan nazwał go niebezpiecznym i zbyt kosztownym oraz stwierdził, że zniesienie dopłaty mogłoby pomóc w walce z inflacją.

Skarbnik w gabinecie cieni Tim Wilson oświadczył, że opozycja dąży do zniesienia programów rządowych, które jej zdaniem napędzają inflację. W odpowiedzi Watt oskarżył opozycję o blokowanie oszczędności w wysokości 10 mld dolarów australijskich, które są obecnie rozpatrywane przez Senat.

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