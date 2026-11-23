Premier Belgii Bart De Wever udał się do króla Filipa po tym, jak poranne negocjacje budżetowe zakończyły się bez porozumienia. Jak podaje Politico Europe, pięciopartyjny rząd koalicyjny znalazł się na skraju kryzysu z powodu sporów dotyczących zmniejszenia deficytu.

Spory dotyczące budżetu

De Wever próbował przezwyciężyć różnice między niderlandzkojęzyczną Partią Socjalistyczną a centrowymi i centroprawicowymi partnerami koalicyjnymi. Strony omawiają porozumienie budżetowe, które ma zmniejszyć deficyt Belgii o 10 mld euro.

Poniedziałkowe poranne negocjacje trwały dwie godziny, jednak nie udało się osiągnąć porozumienia. Minister gospodarki David Clarinval z francuskojęzycznego centroprawicowego Ruchu Reformatorskiego powiedział dziennikarzom po spotkaniu, że nie ma porozumienia. Wicepremier i minister zdrowia Frank Vandenbroucke, reprezentujący niderlandzkojęzycznych socjalistów, nie odpowiedział na pytania dziennikarzy.

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Trzecia wizyta w ciągu miesiąca

Spotkanie De Wevera z królem rozpoczęło się krótko po 11:30. Na początku listopada premier już proponował rezygnację, jednak król dał mu dodatkowy czas na znalezienie kompromisu między partnerami koalicyjnymi. Ta wizyta była dla De Wevera trzecią w pałacu w ciągu niespełna miesiąca.

Deficyt Belgii w 2025 roku wynosi 5,2% PKB, co przekracza zobowiązania kraju wobec UE. Według publikacji wskaźnik ten może wzrosnąć w przyszłym roku. Jeśli De Wever zrezygnuje z prób zawarcia porozumienia między partiami rządzącymi, Belgia może przeprowadzić przedterminowe wybory.

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