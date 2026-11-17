Premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham podczas przemówienia na bankiecie lorda mera w Londynie oświadczył, że kraj stracił na Brexicie więcej, niż zyskał. Po zaplanowanym na piątek szczycie Wielkiej Brytanii i UE zamierza omówić z europejskimi przywódcami możliwe formaty długoterminowych relacji, informuje Politico Europe.

Przegląd relacji z UE

Na szczycie strony mają podpisać umowę o handlu produktami rolno-spożywczymi, połączyć systemy handlu emisjami oraz utworzyć nowy system wizowy dla młodych ludzi. Po tym spotkaniu Burnham zamierza omówić z liderami UE warianty długoterminowych relacji Wielkiej Brytanii z Unią Europejską.

Według premiera proces ten będzie wymagał czasu. Warianty i ich ocena zostaną przedstawione, aby pomóc w podjęciu decyzji w następnym parlamencie, a decydujący głos, jak powiedział, będzie należał do Brytyjczyków.

Burnham oświadczył również, że nowe ustalenia w ramach obecnego parlamentu nie naruszą manifestu wyborczego Partii Pracy z 2024 roku. Powinny one poprawić obowiązującą umowę dotyczącą Brexitu i przynieść korzyści pracownikom zmagającym się z kosztami życia.

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Ocena Brexitu i reakcja przeciwników

Premier podkreślił, że nie dąży do ponownego prowadzenia sporów z czasów referendum w 2016 roku. Jednocześnie nazwał Brexit tym, czego chcieli wrogowie kraju, oraz określił wyjście Wielkiej Brytanii z UE jako pierwszą kostkę domina w globalnym ruchu ku izolacjonizmowi i protekcjonizmowi.

Zdaniem Burnhama międzynarodowa pozycja Wielkiej Brytanii osłabła w dekadzie po Brexicie. Oświadczył, że kraj niewystarczająco dbał o sojuszników i instytucje, a konsekwencje tego wykroczyły poza Europę. Twarde warunki Brexitu, w jego ocenie, doprowadziły do wyjścia Wielkiej Brytanii z UE na złych warunkach i do negatywnego nastawienia między stronami.

Były premier Boris Johnson, który podpisał z Brukselą umowę po Brexicie w 2020 roku, wezwał Burnhama, aby nie poświęcał swojej kadencji premiera na powrót do kwestii europejskiej. Lider Reform UK Nigel Farage w październiku oskarżył premiera o całkowitą zdradę po sugestiach dotyczących możliwego przywrócenia swobody przepływu osób.

Sondaż Ipsos przeprowadzony w październiku wykazał, że 56% Brytyjczyków zagłosowałoby za złożeniem wniosku o przystąpienie do UE, a 51% poparłoby przeprowadzenie referendum po następnych wyborach powszechnych.

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