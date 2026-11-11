W Wielkiej Brytanii premier Andy Burnham oświadczył, że prawdopodobnie poprze projekt ustawy dotyczący wprowadzenia do spisu ludności Anglii nowych wariantów samoidentyfikacji etnicznej — Black English i Asian English. Inicjatywa ma umożliwić ludziom jednoczesne wskazanie przynależności do mniejszości etnicznej oraz angielskiej tożsamości.

Jak podaje The Guardian, projekt ustawy przygotował poseł Liberalnych Demokratów Josh Babarinde. Poparli go parlamentarzyści z różnych partii, w tym były wicepremier z Partii Pracy David Lammy oraz były szef brytyjskiego MSZ z Partii Konserwatywnej James Cleverly.

Stanowisko premiera

Podczas pytań do premiera lider Liberalnych Demokratów Ed Davey powiedział, że niektórzy posłowie promowali, jak to określił, rasistowską ideę, zgodnie z którą Anglikami mogą być wyłącznie biali ludzie. Zaznaczył, że w kwestionariuszu spisowym jedyny wariant z określeniem English w pytaniu o pochodzenie etniczne znajduje się obecnie w kategorii White English.

Burnham odpowiedział, że nie zapoznał się ze szczegółami dokumentu, lecz skłania się ku jego poparciu. Pozytywnie wypowiedział się również o liderce Partii Konserwatywnej Kemi Badenoch, która odrzuciła etniczną zasadę definiowania angielskiej tożsamości. Premier powiedział, że politycy powinni jednoczyć się przeciwko próbom dzielenia społeczeństwa.

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Obecne opcje w spisie

W spisie ludności Anglii wariant English jest dostępny wyłącznie w kategorii White. Respondenci o azjatyckim, czarnym, mieszanym lub innym pochodzeniu mogą wybrać określenie British, w tym Asian or Asian British, ale nie mają możliwości zaznaczenia angielskiej tożsamości etnicznej.

Według danych gazety około 11% osób urodzonych w Wielkiej Brytanii w Anglii i Walii należy do mniejszości etnicznych. W spisach w Szkocji i Walii istnieją już opcje takie jak Scottish Asian i Black Welsh. Babarinde zaznaczył, że zgodnie z obecnymi zasadami 60% składu reprezentacji Anglii na mistrzostwach świata technicznie nie byłoby sklasyfikowane jako Anglicy.

Projekt ustawy złożono w procedurze reguły dziesięciu minut. Nie otrzyma on czasu parlamentarnego na rozpatrzenie i nie będzie miał szansy stać się prawem, jeśli rząd nie przeznaczy na niego czasu w Izbie Gmin.

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