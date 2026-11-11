W Wielkiej Brytanii premier Andy Burnham oświadczył, że jego rząd będzie nadal wywierał presję na Izrael, aby dopuścił do Gazy niezbędną pomoc humanitarną i zniósł ograniczenia dotyczące jej wwozu. Powiedział o tym 11 listopada podczas cotygodniowej sesji pytań do premiera w Izbie Gmin, informuje Anadolu Agency.

Oświadczenie w Izbie Gmin

Burnham nazwał sytuację humanitarną w Gazie ciężką. Zapytano go o niedawną burzę w Strefie.

Według rządowego biura medialnego burza zalała ponad 70 tysięcy namiotów i przewróciła dziesiątki uszkodzonych przez wojnę ścian. Premier zaznaczył, że brytyjski rząd robi wszystko, co możliwe, aby wpłynąć na izraelskie władze i zapewnić dotarcie niezbędnej pomocy do Gazy.

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Obrona Cywilna Gazy poinformowała, że późnym wieczorem w niedzielę w Deir al-Balah dwie kobiety i troje dzieci zginęły w wyniku zawalenia się piaszczystego nasypu na namioty przesiedlonych Palestyńczyków.

Sankcje i Zachodni Brzeg

Burnham poinformował również o dalszych krokach w sprawie sankcji, przede wszystkim związanych z osiedlami na okupowanym Zachodnim Brzegu Jordanu. Jak powiedział, działania te mają zachować możliwość realizacji rozwiązania dwupaństwowego.

Dodał, że Wielka Brytania oczekuje rezultatów negocjacji po wyborach powszechnych w Izraelu, jednak będzie nadal trzymać się obranego kursu.

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