W Wielkiej Brytanii premier Andy Burnham oświadczył, że „bardzo uważnie” rozważy możliwość obniżenia składek na ubezpieczenie społeczne płaconych przez pracodawców za młodych pracowników. Nie złożył konkretnych zobowiązań, podkreślając, że takie decyzje muszą być podejmowane w ramach procesu budżetowego, informuje The Guardian.

Propozycja dla pracodawców

W niezależnym raporcie byłego laburzystowskiego ministra zdrowia Alana Milburna zaproponowano stopniowe obniżanie składek na ubezpieczenie społeczne za pracowników poniżej 25. roku życia. Zaleca się rozpoczęcie od firm z handlu detalicznego i sektora hotelarsko-gastronomicznego, aby wspierać tworzenie miejsc pracy dla młodych ludzi.

Raport przewiduje również podwojenie progu, po którego przekroczeniu firmy zaczynają płacić składki za pracowników w wieku od 21 do 24 lat: z 5 tys. do 10 tys. funtów szterlingów. Burnham zaznaczył, że oceni zarówno dostępne dane, jak i możliwości finansowe wprowadzenia takich zmian.

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Obecne zasady i zatrudnienie

Obecnie pracodawcy nie płacą składek na ubezpieczenie społeczne za pracowników poniżej 21. roku życia oraz uczniów-praktykantów poniżej 25. roku życia, jeśli ich dochód nie przekracza 50 270 funtów szterlingów. Za pracowników w wieku 21–24 lat, którzy nie są uczniami-praktykantami, firmy płacą 15% od rocznych zarobków przekraczających 5 tys. funtów.

Według oficjalnych danych w Wielkiej Brytanii niemal 1 mln osób w wieku od 16 do 24 lat nie pracuje, nie uczy się ani nie odbywa szkolenia. Burnham oświadczył, że jego podejście do reformy systemu wsparcia społecznego będzie koncentrować się na możliwościach dla młodych ludzi i bardziej lokalnym świadczeniu pomocy.

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