Premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham podczas szczytu klimatycznego COP31 w Antalyi w Turcji wezwał światowych przywódców i przemysł do zapewnienia dostępności samochodów elektrycznych oraz pomp ciepła dla osób o różnych dochodach. Jak podaje Politico Europe, potwierdził on również zaangażowanie Wielkiej Brytanii w realizację celu osiągnięcia zerowych emisji netto gazów cieplarnianych do 2050 roku.

Dostępność zielonych technologii

Burnham oświadczył, że w ciągu ostatnich pięciu lat świat nie poruszał się wystarczająco szybko, aby pokazać obywatelom korzyści płynące z polityki klimatycznej i elektryfikacji dla kosztów życia. Według niego elektryfikacja transportu, ogrzewania i przemysłu ma zapewnić czystszą i tańszą energię.

Według brytyjskiego premiera nowy samochód elektryczny w Wielkiej Brytanii może już kosztować mniej w eksploatacji niż jego benzynowy odpowiednik. Pompa ciepła, przy odpowiedniej taryfie, również może być tańsza w eksploatacji niż kocioł gazowy. Jednocześnie zaznaczył, że technologie te nie są jeszcze dostępne dla wszystkich grup ludności.

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Burnham powiedział, że rząd inwestuje w innowacje i subsydiuje początkowe koszty dla społeczeństwa, ale przemysł również musi się zaangażować, aby zielona transformacja była bardziej dostępna.

Elektryfikacja i odporność klimatyczna

Premier poparł kierunek obrany przez Turcję i Australię w stronę elektryfikacji, jednak nie poparł konkretnego celu przeniesienia 35% światowego zużycia energii na energię elektryczną do 2035 roku. Jednocześnie, według Politico Europe, jego rząd zmniejszył wysokość subsydiów na pompy ciepła w budżecie z ubiegłego miesiąca, a ministrowie rozważają propozycje złagodzenia branżowych limitów dotyczących samochodów elektrycznych.

Burnham oświadczył również, że podczas brytyjskiego przewodnictwa w G20 w przyszłym roku kraj planuje przywrócić kwestię odporności klimatycznej do agendy, koncentrując się na długu, rozwoju i ubezpieczeniach. Rząd utworzył stanowisko specjalnego przedstawiciela ds. bezpieczeństwa klimatycznego, na które powołał Madeline Alessandri, wcześniej stojącą na czele Wspólnego Komitetu Wywiadowczego.

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