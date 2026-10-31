Premier Etiopii Abiy Ahmed zaangażował członków rządu i innych wysokich urzędników w szkolenie wojskowe w ośrodku szkoleniowym Hurso. Na opublikowanych przez niego w mediach społecznościowych zdjęciach premier uczestniczy w ćwiczeniach wraz z ministrami, wiceministrami i szefami instytucji państwowych.

Uczestnicy szkolenia

Wśród uczestników szkolenia są przewodnicząca Izby Federacji Muferiat Kamil, minister finansów Fitsum Aseffa oraz minister zdrowia Mekdes Daba. BBC News zauważa, że udział wysokich urzędników cywilnego rządu w szkoleniu wojskowym jest nietypowy dla Etiopii. Nie wiadomo, kiedy rozpoczęło się szkolenie i jak długo potrwa.

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Stanowisko premiera

Abiy Ahmed oświadczył, że dążenie kraju do powszechnego dobrobytu wymaga przywództwa sprawnego fizycznie, silnego moralnie i zdolnego intelektualnie. Według niego instytucje wojskowe uczą dyscypliny, patriotyzmu, pracy zespołowej, odpowiedzialności i przywództwa.

Premier uważa również, że połączenie dyscypliny wojskowej i cywilnej pomoże ukształtować liderów z poczuciem odpowiedzialności, zdolnych pracować na rzecz wspólnych celów. Szkolenie odbywa się w czasie walk w części północnego regionu Tigraj, konfliktu w Amharze oraz problemów z bezpieczeństwem w Oromii. Odbywa się ono także w warunkach zwiększonych napięć w relacjach Etiopii z sąsiednią Erytreą oraz obaw przed możliwym wznowieniem konfliktu między krajami.

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