Premier Estonii Kristen Michal polecił przygotować niezbędne kroki na wypadek możliwego zamknięcia wschodniej granicy kraju z Rosją. Kwestia jest omawiana po próbie wtargnięcia na teren firmy zbrojeniowej Threod Systems w Viimsi, na północ od Tallinna, informuje ERR News.

Próba podpalenia przedsiębiorstwa

Rankiem 14 listopada zatrzymano ośmiu obywateli Łotwy po próbie dostania się na teren Threod Systems. Według portalu celem było spowodowanie wybuchu i podpalenie budynku przedsiębiorstwa. Firma produkuje między innymi drony dalekiego zasięgu do zadań rozpoznawczych i uderzeniowych.

Estońska Służba Bezpieczeństwa Wewnętrznego uważa, że próba ataku na Threod Systems została przeprowadzona na zlecenie GRU Federacji Rosyjskiej, państwa-agresora. W sierpniu doszło również do podpalenia tallińskiej firmy Milrem Robotics.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Dyskusja o zamknięciu przejść

Michal oświadczył, że omówił z ministrem spraw wewnętrznych Igorem Taro możliwość zamknięcia granicy estońsko-rosyjskiej. Polecił ministrowi oraz kancelarii rządu przygotowanie odpowiednich działań.

Według premiera Estonia musi być gotowa ograniczać ryzyko, jeśli Rosja będzie kontynuować w kraju operacje hybrydowe. Zaznaczył, że zamknięcie granicy mogłoby zmniejszyć zagrożenie dla mieszkańców Estonii i pokazać niedopuszczalność ataków na jej przemysł obronny oraz zdolności obronne.

Obecnie między Estonią a Rosją działają trzy przejścia graniczne: w Narwie, Luhamaa i Koiduli. Przepuszczają one pieszych i ładunki oraz działają 12 godzin na dobę — od 07:00 do 19:00.

Czytaj nas na