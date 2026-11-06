Premier Estonii Kristen Michal powiedział w wywiadzie dla Politico, że Europa nie powinna otwierać kanału dyplomatycznego z prezydentem państwa-agresora, Rosji, Władimirem Putinem. Jego zdaniem państwa europejskie powinny zwiększać presję sankcyjną na Moskwę, a nie próbować występować w roli mediatorów.

Sankcje zamiast mediacji

Michal nazwał europejską presję sankcyjną na Rosję skuteczną i wezwał do jej gospodarczego wzmocnienia. Uważa, że rola mediatora może oznaczać gotowość do złagodzenia wymagań wobec Moskwy, w tym w kwestii wprowadzania i egzekwowania środków ograniczających.

Estoński premier oświadczył również, że Europa nie może jednocześnie wspierać Ukrainy, wywierać presji na Rosję i próbować być mediatorem. Według niego Putin musi widzieć silną i zjednoczoną Europę. Michal dodał, że Europejczycy doceniają wysiłki administracji prezydenta USA Donalda Trumpa na rzecz porozumienia pokojowego, jednak, w jego przekonaniu, główna presja powinna być skierowana na Rosję.

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Negocjacje i ograniczenia wizowe

Według publikacji, w przyszłym tygodniu amerykańscy urzędnicy mają spotkać się w Abu Zabi z przedstawicielami Ukrainy i Rosji. Specjalny wysłannik USA Steve Witkoff poinformował, że będą to pierwsze bezpośrednie negocjacje stron od lutego.

Estonia wraz z Polską i Szwecją promuje zaostrzenie przepisów wizowych dla obywateli Rosji, w tym byłych wojskowych, którzy walczyli w Ukrainie. Tallinn zaproponował zakaz wjazdu do UE dla byłych żołnierzy rosyjskich sił zbrojnych. Europejscy urzędnicy uważają, że wizy turystyczne mogą ułatwiać rosyjskim agentom dostęp do Unii Europejskiej w celu prowadzenia operacji hybrydowych, w tym uruchamiania dronów nad obiektami o znaczeniu strategicznym oraz sabotażu infrastruktury. Według informacji Politico Komisja Europejska planuje przedstawić odpowiednie propozycje na początku nowego roku.

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