Premier Estonii Kristen Michal podczas Tallinn Digital Summit w Tallinnie wezwał europejskie państwa do rozwijania własnych możliwości w dziedzinie sztucznej inteligencji, a nie tylko kupowania technologii za granicą. Poinformował o tym ERR News.

Michal oświadczył, że Europa powinna przyspieszyć rozwój AI, aby nie uzależnić się od technologii tworzonych przez inne państwa i firmy. Przypomniał o wysokiej cenie zależności Europy od rosyjskich surowców energetycznych i zaznaczył, że nie można dopuścić do takiego scenariusza w sektorze technologicznym.

Możliwości, zaufanie i bezpieczeństwo

Według premiera, aby skutecznie wykorzystywać sztuczną inteligencję, Europa musi działać w trzech kierunkach: rozwijać możliwości, zapewniać zaufanie i bezpieczeństwo. Michal z zadowoleniem przyjął plan Unii Europejskiej dotyczący zainwestowania 200 mld euro w AI, w tym w budowę gigafabryk, jednocześnie podkreślając potrzebę ułatwienia europejskim firmom dostępu do finansowania i inwestycji.

Estonia dąży do tego, by znaleźć się wśród krajów, które jako pierwsze wdrażają nowe rozwiązania i wpływają na rozwój sztucznej inteligencji, powiedział. Jednocześnie wymaga to zarówno krajowych zdolności technologicznych, jak i ścisłej współpracy międzynarodowej.

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Estońska inicjatywa Eesti.ai

Michal przedstawił również rządową inicjatywę Eesti.ai, która ma podnieść umiejętności pracy ze sztuczną inteligencją u 100 tysięcy mieszkańców Estonii w wieku produkcyjnym do końca 2027 roku. Program przewiduje także wsparcie projektów AI w ochronie zdrowia, edukacji i usługach publicznych.

Estonia przygotowuje zasady bezpiecznego korzystania z agentów AI, opierając się na doświadczeniach swojego systemu tożsamości cyfrowej i usług online. Premier podkreślił, że sztuczna inteligencja nie zatrzymuje się na granicach państwowych, dlatego zasady nadzoru nad najpotężniejszymi systemami powinny być tworzone we współpracy międzynarodowej.

Michal wraz z przywódcami ponad 30 krajów i przedstawicielami Komisji Europejskiej podpisał apel dotyczący nadzoru nad zaawansowanymi modelami AI. Dokument przewiduje wzmocnienie współpracy międzynarodowej w celu nadzorowania najpotężniejszych systemów sztucznej inteligencji.

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