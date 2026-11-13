Premier Niderlandów Rob Jetten ma w piątek spotkać się z partnerami koalicyjnymi, próbując zapobiec rozpadowi swojego rządu mniej niż dziewięć miesięcy po jego utworzeniu. Kryzys wybuchł po ostrej sporze o podwyższenie podatków majątkowych w ramach planu podatkowego na 2027 rok, informuje Cyprus Mail.

Spór wokół planu podatkowego

Trójpartyjna koalicja Jettena znalazła się pod groźbą rozpadu z powodu porozumienia z lewicową opozycją. W zamian za poparcie planu podatkowego siły opozycyjne uzyskały niewielką podwyżkę podatku majątkowego.

Prawicowa i zorientowana na biznes VVD zdecydowanie sprzeciwiła się tej poprawce. Jednocześnie centrowa D66, reprezentowana przez Jettena, oraz chrześcijańscy demokraci poparli zmiany.

Ostatecznie VVD zagłosowała przeciwko planowi podatkowemu własnego rządu, jednak dokument uzyskał niewielką większość dzięki głosom partii opozycyjnych. Lider VVD Ruben Brekelmans nazwał wynik głosowania rozczarowującym i oświadczył, że jego partia poważnie ponownie rozważy swoje stanowisko.

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Ryzyko nowych wyborów

Wyjście VVD z koalicji prawdopodobnie oznaczałoby koniec rządu mniejszościowego kierowanego przez Jettena. Po głosowaniu premier oświadczył, że zrobi wszystko, co możliwe, aby zachować koalicję, a podczas spotkania z liderami VVD i chrześcijańskich demokratów spróbuje rozpocząć współpracę od nowa.

W przypadku kryzysu rządowego w Niderlandach mogą odbyć się nowe wybory — czwarte w ciągu ostatnich pięciu lat. Przedterminowe głosowanie nie jest jednak nieuniknione: partie mogą spróbować utworzyć nowy rząd na podstawie obecnego składu niższej izby parlamentu. Taki wariant prawdopodobnie również zakładałby rząd mniejszościowy, ale lewicowa partia opozycyjna Pro odrzuciła tę możliwość w czwartek.

Koalicja Jettena nie ma większości w obu izbach parlamentu i do przyjmowania swoich inicjatyw potrzebuje poparcia opozycji. Jetten został premierem w lutym i, według publikacji, jest najmłodszym szefem rządu w historii Niderlandów.

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