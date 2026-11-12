12 listopada 2026 roku premier Francji Sébastien Lecornu oskarżył część pracowników Ministerstwa Edukacji o współudział w przemocy, która towarzyszyła trwającemu ruchowi protestacyjnemu uczniów. Poinformowała o tym Anadolu Agency, powołując się na Franceinfo.

Oświadczenie premiera

Oświadczenie złożył podczas briefingu na marginesie końcowego posiedzenia konferencji poświęconych suwerenności żywnościowej. Lecornu powiedział, że chodzi o urzędników państwowych, którzy, jak twierdzi, tolerują przemoc wobec innych urzędników państwowych.

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Osobno Lecornu oświadczył, że część personelu edukacyjnego jest „współwinna” przemocy, która towarzyszyła ruchowi w ostatnich dniach. Jest to twierdzenie premiera, a nie ustalony fakt.

Protesty uczniów

Protesty uczniów we Francji rozpoczęły się we wrześniu 2026 roku z powodu warunków w szkołach. Później ruch protestacyjny rozszerzył się i objął szersze żądania. Według Anadolu Agency w związku z demonstracjami utrzymują się napięcia wokół protestów uczniowskich.

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