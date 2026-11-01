W prowincji Gauteng w RPA władze ogłosiły wzmocnienie działań przeciwko przemocy ze względu na płeć i kobietobójstwu po zabójstwach co najmniej 12 kobiet od lipca. Jak podaje Daily Maverick, premier prowincji Panyaza Lesufi oświadczył, że plan przewiduje rozmieszczenie 1 022 specjalnych zespołów reagowania w 122 obszarach wysokiego ryzyka.

Działania władz Gautengu

Według Lesufiego plan przewiduje także zaangażowanie dodatkowych 56 pracowników socjalnych, wzmocnienie siedmiu wyspecjalizowanych sądów ds. przestępstw seksualnych oraz 144 placówek dla ofiar. Wszystkie 19 medyczno-prawnych klinik w prowincji ma zostać w pełni włączonych w zabezpieczanie dowodów kryminalistycznych.

W Gautengu działają 18 schronisk z 363 miejscami, siedem centrów Thuthuzela Care Centre oraz rozszerzone usługi wsparcia psychospołecznego dla osób, które doświadczyły przemocy ze względu na płeć. Lesufi poinformował również, że od 1 października we wszystkich gminach prowadzone są cotygodniowe operacje kontrolujące przestrzeganie lokalnych przepisów.

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Śledztwo w sprawie zabójstw w Ekurhuleni

Pełniący obowiązki komisarza policji Gautengu generał major Fred Kekana oświadczył, że w odniesieniu do 11 spraw dotyczących kobiet w Kempton Park i Ekurhuleni, w pięciu sprawach podejrzani przebywają w areszcie. Trwa śledztwo w dwóch sprawach w Olifantsfontein, a także w sprawach w Kwa-Thema, Moroka Dam i Springs.

W sprawie zabójstwa biegaczki Elizabeth Tsonzo Moselakgomo, której ciało znaleziono 12 września w rejonie Kempton Park, policja aresztowała trzy osoby. Kekana podkreślił, że śledztwo trwa, aby ustalić wszystkie osoby zamieszane w sprawę. Lesufi poinformował również o instalacji kamer monitoringu, poprawie oświetlenia i koszeniu trawy na obszarach wysokiego ryzyka. Wśród problemów wymienił opóźnienia związane z materiałami kryminalistycznymi oraz potrzebę przyspieszenia działań bezpieczeństwa w gminach.

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