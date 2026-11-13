Premier Haiti Alix Didier Fils-Aimé podziękował salwadorskim wojskowym za udział w walce z gangami w kraju. Prezydent Salwadoru Nayib Bukele oświadczył, że wspólna grupa zadaniowa zniszczyła dom Lanmo San Jou oraz siedzibę grupy 400 Mawozo. Informuje o tym Deutsche Welle.

Bukele opublikował również w serwisie społecznościowym X nagranie, na którym śmigłowce prowadzą ogień na rozległym obszarze. Wiarygodność tego nagrania nie została dotąd potwierdzona. Fils-Aimé poinformował, że Haiti i Salwador działają wspólnie ze wspieranymi przez ONZ Siłami Zwalczania Gangów, dążąc do przywrócenia kontroli nad terytorium i władzy państwowej.

Salwadorskie wojsko na Haiti

Salwadorscy wojskowi przebywają na Haiti od początku 2025 roku, głównie w celu przeciwdziałania wpływom gangów. W ubiegłym miesiącu Bukele wysłał do kraju ponad 2 tys. żołnierzy i funkcjonariuszy sił specjalnych. Deklarowanym celem było odnalezienie czterech obywateli Salwadoru, którzy 18 października wpadli w zasadzkę i nadal nie zostali odnalezieni.

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Ekspert ds. Haiti Jake Johnston z waszyngtońskiego Centrum Badań Ekonomicznych i Politycznych wyraził zaniepokojenie koordynacją między różnymi strukturami bezpieczeństwa oraz granicami ich uprawnień. Zwrócił także uwagę na kwestię legalności obecności Salwadoru na Haiti.

Sytuacja bezpieczeństwa

W raporcie ONZ opublikowanym w czwartek mowa jest o krwawych konfrontacjach terytorialnych, przemocy seksualnej i innych poważnych naruszeniach w stołecznym regionie Port-au-Prince, a także w departamentach Artibonite i Południowo-Wschodnim. Od lipca do września 2026 roku w kraju zginęło co najmniej 1167 osób, a kolejne 459 zostało rannych.

Według ONZ ponad połowę przypadków przemocy spowodowały operacje lądowe lub powietrzne sił bezpieczeństwa przeciwko gangom, które czasami prowadzono przy wsparciu prywatnej firmy wojskowej z użyciem dronów. Ekspert Romain Le Cour Grandmaison podkreślił, że Haiti nie ma warunków do odtworzenia salwadorskiego modelu: więzienia w kraju opustoszały w 2024 roku, system sądowniczy jest w dużej mierze sparaliżowany, a grupy przestępcze bardziej przypominają formacje zbrojne niż gangi.

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