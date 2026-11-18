Premier Grecji Kyriakos Mitsotakis oświadczył, że Cypr oficjalnie przystąpi do strefy Schengen 1 lipca 2027 roku — w dniu objęcia przez Grecję prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Informuje o tym Cyprus Mail.

Mitsotakis złożył to oświadczenie po międzyrządowym szczycie Grecji i Cypru. Jak stwierdził, przystąpienie wyspy do strefy Schengen może stać się pierwszą ważną decyzją w okresie greckiej prezydencji w Radzie UE.

Stanowisko władz Cypru

Prezydent Cypru Nikos Christodoulides oświadczył w ubiegłym tygodniu, że w dużej mierze udało się przezwyciężyć zastrzeżenia państw członkowskich UE wobec przystąpienia kraju do strefy Schengen. Jednocześnie Rada UE ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych na swoim ostatnim posiedzeniu na początku poprzedniego miesiąca nie uwzględniła kwestii ewentualnego przystąpienia Cypru w porządku obrad.

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Komisja Europejska również w lipcu wyraziła poparcie dla przystąpienia Cypru. Cypr pozostaje jednym z dwóch państw UE znajdujących się poza strefą Schengen. Drugim krajem jest Irlandia, która zdecydowała się nie przystępować do niej w pełni ze względu na umowę o wspólnej przestrzeni podróży z Wielką Brytanią.

Przekraczanie Zielonej Linii

Nierozstrzygnięta pozostaje kwestia stosowania nowego cyfrowego systemu wjazdu i wyjazdu dla obywateli państw trzecich w punktach przekraczania Zielonej Linii, których liczba ma wkrótce osiągnąć 11. System może nie rejestrować wjazdu lub wyjazdu w przypadkach, gdy dana osoba przybywa na wyspę przez lotnisko Ercan, a następnie przekracza Zieloną Linię, lub przybywa z państwa strefy Schengen i opuszcza wyspę przez to lotnisko.

Christodoulides zapewnił, że Turcy cypryjscy i członkowie ich rodzin, którzy mają prawo korzystać z punktów przejścia, nie stracą obecnych praw do przemieszczania się między dwiema częściami wyspy. Jednocześnie lider Turków cypryjskich Tufan Erhürman ostrzegał przed możliwymi utrudnieniami dla swobody przemieszczania się, w szczególności dla osób nieposiadających obywatelstwa Republiki Cypryjskiej.

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