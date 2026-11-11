Premier Grecji Kiriakos Mitsotakis planuje poruszyć kwestię umowy Turcji i Libii o delimitacji morskiej podczas nieformalnego spotkania przywódców UE w Dublinie w Irlandii, zaplanowanego na piątek. Jak informuje Politico Europe, przekazał to pod warunkiem zachowania anonimowości wysoki rangą urzędnik w Atenach. Spotkanie liderów Unii Europejskiej ma być poświęcone przede wszystkim sztucznej inteligencji i Ukrainie.

Spór o korytarz morski

Przedmiotem sporu jest porozumienie między Ankarą a Trypolisem, które przewiduje korytarz morski we wschodniej części Morza Śródziemnego między Grecją a Cyprem. Ateny uważają, że wody te należą do wyłącznej strefy ekonomicznej Grecji. UE wspiera w regionie projekty energetyczne i projekty łączności.

Minister spraw zagranicznych Grecji Giorgos Gerapetritis oświadczył, że w przypadku eskalacji Ateny zwrócą się do Unii Europejskiej o sankcje i wsparcie. Grecja obawia się, że Turcja może powołać się na porozumienie z Libią, aby zakwestionować morskie prace poszukiwawcze na południe od Krety oraz realizację podmorskiego połączenia elektroenergetycznego między Grecją a Cyprem.

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Reakcje UE i Turcji

Turcja podpisała umowę z uznawanym przez ONZ rządem Libii w Trypolisie w 2019 roku. 20 października została ona jednomyślnie ratyfikowana przez rywalizujące władze we wschodniej części Libii. Tego samego dnia przewodniczący Komisji Europejskiej i Rady Europejskiej oświadczyli, że umowa narusza suwerenne prawa państw trzecich, nie jest zgodna z prawem morza i jest nieważna.

Pakt odrzuciły również Egipt, Bahrajn, Cypr, Izrael i Zjednoczone Emiraty Arabskie. Jednocześnie tureckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych oskarżyło Brukselę o popieranie, jak to określiło, „maksymalistycznych i bezprawnych” stanowisk Grecji i Cypru. Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan oświadczył, że oczekuje poszanowania wspólnej woli Turcji i Libii.

Projekt energetyczny

W raporcie UE dotyczącym postępów Turcji na drodze do członkostwa w bloku wspomniano o utrudnianiu przez Ankarę realizacji połączenia elektroenergetycznego między Grecją a Cyprem o wartości 1,9 mld euro. Realizację projektu przerwano w 2024 roku w obliczu napięć między Atenami a Ankarą. Trzy miesiące temu francuska firma Meridiam została większościowym akcjonariuszem projektu, a we wtorek francuski statek wypłynął z Heraklionu, aby rozpocząć prace.

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