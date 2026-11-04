Premier Iraku Ali Al-Zaidi 4 listopada przeprowadził w Manamie w Bahrajnie rozmowy z następcą tronu i premierem kraju Salmanem bin Hamadem Al Chalifą. Była to pierwsza od 2003 roku wizyta przywódcy Iraku w królestwie, informuje The National.

Współpraca i więzi gospodarcze

Biuro irackiego premiera oświadczyło, że Bagdad dąży do rozszerzenia współpracy i partnerstwa z Bahrajnem w sferze gospodarczej, politycznej i społecznej. Według biura rozmowy mają wzmocnić współdziałanie w różnych dziedzinach dla wspólnych interesów obu narodów.

Według biura Al-Zaidiego Salman bin Hamad Al Chalifa nazwał wizytę historyczną i oświadczył, że powinna ona stać się ważnym początkiem rozwoju współpracy i partnerstwa gospodarczego. Nazwał także Irak państwem odgrywającym kluczową rolę w regionie oraz podkreślił znaczenie stabilności i pokoju dla dobrobytu i integracji gospodarczej.

Rzecznik irackiego rządu Haider Al-Abbudi wcześniej poinformował, że premier planował omówić z królem Bahrajnu Hamadem bin Isą Al Chalifą polityczne i gospodarcze współdziałanie obu państw, a także wydarzenia regionalne.

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Regionalna podróż premiera

Wizyta w Bahrajnie była kolejnym przystankiem regionalnej podróży Al-Zaidiego. W ubiegłym tygodniu odwiedził Jordanię i spotkał się z królem Abdullahem II, a dwa dni później przybył do Damaszku na rozmowy z prezydentem Syrii Ahmadem asz-Szaraa.

W Syrii strony omówiły handel, inwestycje, bezpieczeństwo granicy oraz odbudowę ropociągu Kirkuk–Baniyas. Trasa ta może potencjalnie otworzyć Irakowi dodatkową drogę eksportu ropy przez Syrię do Morza Śródziemnego. Wcześniej Al-Zaidi spotkał się także z następcą tronu Arabii Saudyjskiej Mohammedem bin Salmanem i prezydentem Turcji Recepem Tayyipem Erdoganem.

Iracki rząd opisuje te kontakty jako kurs na normalizację stosunków z sąsiadami oraz rozszerzanie współpracy gospodarczej i energetycznej. Bagdad promuje również inicjatywę „6+2”, która ma połączyć sześć państw Rady Współpracy Zatoki Perskiej, Irak i Iran w regionalnym systemie bezpieczeństwa.

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