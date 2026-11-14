Premier Iraku Ali al-Zaidi zwolnił dziewięciu urzędników służb bezpieczeństwa i administracji w związku ze śledztwem w sprawie przemytu paliwa w centralnej prowincji Babil. Nakazał również skierowanie do sądu wszystkich podejrzanych w tej sprawie, poinformowała agencja Anadolu Agency.

Wyniki kontroli

Al-Zaidi przeprowadził nadzwyczajne posiedzenie bezpieczeństwa, na którym rozpatrzono ustalenia komisji badającej doniesienia o przemycie w rejonie Dżurf an-Nasr na północy prowincji Babil. Rzecznik sił zbrojnych Sabah an-Numan powiedział państwowej agencji INA, że komisja potwierdziła dane wywiadu federalnego dotyczące przemytu paliwa i obecności rafinerii oraz udokumentowała przypadki ingerencji.

Wśród zwolnionych znaleźli się komendant policji Babilu, szef policji w północnej części prowincji oraz kierownicy prowincjonalnych jednostek wywiadu i zwalczania terroryzmu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Służby Bezpieczeństwa Narodowego, wywiadu i bezpieczeństwa Ministerstwa Obrony oraz służby wywiadowczej. Stanowiska stracili również dowódca Sił Mobilizacji Ludowej w Babilu, dowódca 6. Brygady Policji Energetycznej MSW oraz dyrektor Spółki Rurociągów Naftowych Ministerstwa Ropy Naftowej.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Odpowiedzialność funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa

Iracki premier nałożył na dowódców operacyjnych i policyjnych w prowincjach, a także szefów służb bezpieczeństwa i wywiadu odpowiedzialność za zwalczanie przemytu ropy naftowej na obszarach ich jurysdykcji. Zażądał wzmocnienia nadzoru i środków bezpieczeństwa oraz oświadczył, że urzędnicy, którzy nie będą wykonywać obowiązków, zostaną pociągnięci do odpowiedzialności.

Al-Zaidi podkreślił, że przemyt nie będzie mógł być kontynuowany nigdzie w Iraku — od Zachu po Basrę. Komisja rozpoczęła pracę na miejscu w piątek, dwa dni po decyzji o jej powołaniu. Szef irackiej Komórki Mediów Bezpieczeństwa Saad Maan oświadczył, że w skład komisji nie weszły grupy polityczne ani formacje zbrojne.

Gubernator Babilu Ali Turki al-Dżamali poinformował w czwartek o rezygnacji, nie wyjaśniając jej powodów. Dwa dni wcześniej zaprzeczał doniesieniom o przemycie po wizycie w rejonie z dziennikarzami, twierdząc, że chodzi o starą stację paliw dla pojazdów Sił Mobilizacji Ludowej i policji federalnej. Przed rozpoczęciem kontroli irackie media pisały o 19-stronicowej ocenie wywiadowczej, która na podstawie zdjęć satelitarnych, analizy geoprzestrzennej i ruchu cystern wskazywała na prawdopodobny przemyt od 2021 roku.

Czytaj nas na