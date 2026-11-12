Premier Iraku nakazał zbadać przemyt produktów naftowych — The National

Premier Iraku Ali al-Zaidi nakazał zbadać doniesienia o nielegalnym poborze produktów naftowych z rurociągów i ich przemycie w rejonie Dżurf as-Sachr na południe od Bagdadu. W tym celu zostanie powołana komisja z udziałem przedstawicieli policji federalnej, policji ochrony obiektów energetycznych, Generalnej Dyrekcji Bezpieczeństwa i Dyscypliny, wywiadu, Sił Mobilizacji Ludowej oraz Federalnej Komisji ds. Uczciwości.

Dane wywiadowcze i zdjęcia satelitarne

Jak informuje The National, Federalna Agencja Wywiadu i Śledztw irackiego MSW przygotowała w tym tygodniu raport dotyczący domniemanej działalności przemytniczej w Dżurf as-Sachr. Dokument, oparty na zdjęciach satelitarnych z lat 2021–2026, zawiera dane o nielegalnym poborze produktów naftowych w pobliżu rurociągów.

W raporcie wskazano cztery lokalizacje, w których wielokrotnie odnotowano pojawienie się dużych cystern o pojemności 36 tysięcy litrów każda. Według agencji miejsca te są kontrolowane i chronione przez „uzbrojoną grupę”, której nie wymieniono w dokumencie. Raport opisuje również trzy możliwe trasy transportu produktów naftowych do prowincji Bagdad.

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Sytuacja w Dżurf as-Sachr

Dżurf as-Sachr to duży obszar rolniczy, który według publikacji znajduje się pod kontrolą wspieranej przez Iran grupy Kataib Hezbollah. Po wyparciu bojowników z tego rejonu w 2014 roku terytorium w dużej mierze pozostaje zamknięte dla osób z zewnątrz, a wielu jego byłych mieszkańców nadal nie wróciło.

Śledztwo toczy się w warunkach napięć między rządem al-Zaidiego a proirańskimi ugrupowaniami zbrojnymi. Asaib Ahl al-Hak, Kataib Imam Ali i Saraja as-Salam twierdzą, że przekazały broń pod kontrolę państwa. Jednocześnie Kataib Hezbollah i Harakat Hezbollah an-Nudżaba publicznie odmawiają rozbrojenia.

Osobno Federalna Komisja ds. Uczciwości bada doniesienia o przemycie ropy naftowej ze złóż w prowincji Kirkuk i Irackim Kurdystanie cysternami do Iranu i Afganistanu.

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