Premier Iraku Ali al-Zaidi nakazał anulowanie trzech kontraktów na świadczenie usług na międzynarodowym lotnisku w Mosulu. Według The National, jako powód podano zarzuty dotyczące możliwych powiązań wykonawców kontraktów z ugrupowaniami zbrojnymi.

Jakie kontrakty anulowano

O decyzji po spotkaniu z premierem w Bagdadzie poinformował gubernator prowincji Niniwa Abdel Kadir al-Dakhil. W spotkaniu uczestniczył także przewodniczący sądu apelacyjnego Raid Hamid al-Muslih.

Według gubernatora chodzi o umowy dotyczące dzierżawy stanowisk na lotnisku, parkingu oraz biura taksówek. Al-Zaidi polecił również przekazać kontrakty na te usługi międzynarodowym firmom. W oświadczeniu nie sprecyzowano, z jakimi dokładnie ugrupowaniami zbrojnymi miały być rzekomo powiązane te kontrakty.

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Stanowisko władz Niniwy

Gubernator oświadczył, że Ministerstwo Transportu wcześniej zawarło umowy z trzema firmami bez wiedzy lub zgody władz lokalnych. Administracja prowincji Niniwa wcześniej sprzeciwiała się tym ustaleniom.

Publikacja zaznacza, że decyzja stała się kolejnym epizodem konfrontacji między rządem Alego al-Zaidiego a proirańskimi frakcjami zbrojnymi. W ostatnich tygodniach premier dążył do wzmocnienia kontroli państwa nad ugrupowaniami działającymi poza oficjalnymi strukturami dowodzenia. W szczególności ugrupowanie Kataib Hezbollah publicznie krytykowało próby ograniczenia jego wpływów politycznych i gospodarczych.

Międzynarodowe lotnisko w Mosulu wznowiło działalność po odbudowie przeprowadzonej po wojnie z ugrupowaniem Państwo Islamskie. Nie wiadomo, kiedy rozpocznie się wybór międzynarodowych firm ani czy anulowanie kontraktów zostanie zaskarżone w sądzie.

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