Premier Iraku Ali al-Zaidi wydał dyrektywy mające wzmocnić federalną kontrolę nad eksportem ropy, przejściami granicznymi i bezpieczeństwem w Kurdystanie oraz na spornych obszarach kraju. Informuje o tym The National.

Eksport i przejścia graniczne

Zgodnie z jedną z dyrektyw Regionalny Rząd Kurdystanu nie może wydawać zezwoleń na eksport ropy naftowej i produktów ropopochodnych inaczej niż za pośrednictwem federalnego Ministerstwa Ropy. W dokumencie wyjaśniono to koniecznością zapobiegania dublowaniu kompetencji.

Urząd Portów Granicznych ma również przejąć kontrolę nad wszystkimi przejściami granicznymi w Kurdystanie. Dowództwu Sił Granicznych polecono zamknąć nieoficjalne przejścia wzdłuż międzynarodowych granic Iraku z sąsiednimi państwami, w tym w Kurdystanie.

Złoża i transport produktów ropopochodnych

Ministerstwu Ropy nakazano zarządzanie złożami należącymi do resortu i położonymi na spornych obszarach w granicach prowincji Dijala, Kirkuk, Salah ad-Din i Niniwa. Chodzi o obiekty znajdujące się pod kontrolą kurdyjskich sił bezpieczeństwa.

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Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ma zaangażować policję energetyczną do kontroli wszystkich pól naftowych i prowadzenia nad nimi nadzoru wideo, w tym nad obiektami w granicach federalnych administracyjnych, które są kontrolowane przez władze regionalne.

Ministerstwu Obrony polecono zaangażować 1. i 2. Brygadę Wspólnych Interesów w celu zamknięcia dróg gruntowych między tymi prowincjami a Kurdystanem. Władze powinny również opracować wiążący dla wszystkich stron mechanizm przemieszczania produktów ropopochodnych między prowincjami i przez przejścia graniczne.

Dyrektywy przewidują wykorzystanie nowoczesnych technologii do ochrony i monitorowania rurociągów oraz odwiertów, utworzenie krajowego cyfrowego systemu nadzoru nad magistralami naftowymi w celu wykrywania przemytu, a także instalację elektronicznych liczników przy wszystkich działających odwiertach naftowych w Iraku.

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