Premier Iraku Ali al-Zaidi zatwierdził finansowanie budowy budowli i obiektów na przejściu granicznym Al-Dżamima na granicy z Arabią Saudyjską. Prace mają pomóc w zakończeniu przygotowań do planowanego na 2027 rok otwarcia przejścia oraz sprzyjać rozwojowi handlu między oboma krajami, podaje Asharq Al-Awsat.

Rekonstrukcja drogi

Gubernator prowincji Al-Muthanna Taufiq al-Hasani oświadczył, że odnowienie autostrady między miastem Samawa a przejściem granicznym, wraz z budową jego infrastruktury, powinno ożywić handel i wesprzeć lokalną gospodarkę.

Według niego prowincja będzie mogła również otrzymywać dochody z działalności przejścia granicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Władze lokalne wspólnie z radą prowincji pracują nad spełnieniem wymogów niezbędnych do uruchomienia przejścia.

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Przejścia na granicy

Irak i Arabia Saudyjska są już połączone przejściem granicznym Arar w prowincji Anbar. Zostało ono ponownie otwarte w 2020 roku po niemal 29-letnim zamknięciu. Al-Dżamima znajduje się w pustynnej części prowincji Al-Muthanna i historycznie była uważana za jeden z głównych szlaków dla pielgrzymów.

Były deputowany Haider al-Mulla nazwał projekt częścią działań irackiego rządu na rzecz rozwoju więzi gospodarczych z sąsiednimi krajami arabskimi i innymi państwami poprzez handel, energetykę i transport. Jednocześnie urzędnik w prowincji Nadżaf oświadczył, że sytuacja bezpieczeństwa na terenach graniczących z Arabią Saudyjską jest stabilna i nie odnotowano naruszeń wzdłuż ogrodzenia granicznego.

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