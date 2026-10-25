Premier Izraela Binjamin Netanjahu odłożył na okres po wyborach zaplanowanych na 27 października szereg decyzji dotyczących przyszłości Strefy Gazy. Wśród nich są rozmieszczenie międzynarodowych sił stabilizacyjnych oraz przybycie komitetu mającego zarządzać terytorium. Powołując się na izraelskie media, informuje o tym Anadolu Agency.

Odroczone szkolenie policji

Izraelski nadawca publiczny KAN poinformował, że Netanjahu nakazał odroczyć wyjazd około 7 tys. Palestyńczyków z Gazy do Egiptu na szkolenie policyjne. Według Israel Hayom służba bezpieczeństwa wewnętrznego Szin Bet udzieliła zgody bezpieczeństwa od 5 tys. do 7 tys. Palestyńczyków rozważanych do takiego szkolenia.

Jednocześnie Szin Bet jedynie sprawdzał nazwiska przedstawione przez Radę Pokoju prezydenta USA Donalda Trumpa i nie miał uprawnień do decydowania, czy kandydaci mogą wyjechać. Według źródeł Israel Hayom polecenia odroczenia działań związanych z odbudową Gazy napływały stopniowo od izraelskiego kierownictwa politycznego w ostatnich tygodniach.

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Plany dotyczące zarządzania Gazą

Wśród odroczonych działań wymieniane są również przygotowania do budowy nowego miasta w Rafah, rozmieszczenie międzynarodowych sił stabilizacyjnych oraz przybycie Narodowego Komitetu Zarządzania Gazą. Według Rady Pokoju w skład sił międzynarodowych mają wejść wojskowi z kilku krajów, a dowodzić nimi ma amerykański generał.

Mapa drogowa ogłoszona przez Radę Pokoju w lipcu przewiduje przekazanie zarządzania Gazą narodowemu komitetowi pod międzynarodowym nadzorem, rozmieszczenie sił stabilizacyjnych, przekazanie broni Hamasu pod odpowiedzialność komitetu, etapowe wycofanie sił izraelskich oraz odbudowę terytorium. W sierpniu Netanjahu oświadczył, że nie zgadza się z takimi ustaleniami, nalegając na rozbrojenie Hamasu przed jakimkolwiek wycofaniem izraelskich wojsk.

Według Ministerstwa Zdrowia Gazy od początku obowiązywania zawieszenia broni 10 października 2025 roku izraelska armia zabiła 1 551 Palestyńczyków i raniła 5 573 osoby.

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