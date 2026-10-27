W Izraelu premier Binjamin Netanjahu i minister obrony Israel Kac zaprzeczyli doniesieniom o rzekomym zamiarze odwołania szefa Sztabu Generalnego Sił Obronnych Izraela Ejala Zamira. Oświadczenia padły 26 października, dzień przed otwarciem lokali wyborczych w wyborach do Knesetu.

Jak podaje Jerusalem Post, Kac nazwał informacje o możliwym odsunięciu Zamira ze stanowiska całkowitą fikcją i kłamstwem. Według niego doniesienia te były częścią serii wypowiedzi dotyczących bezpieczeństwa, które jego zdaniem miały zaszkodzić perspektywom wyborczym partii Likud.

Oświadczenia Netanjahu i Kaca

Minister obrony zaznaczył, że to on rekomendował powołanie Zamira na szefa Sztabu Generalnego, i oświadczył, że zamierza nadal z nim współpracować. Biuro Netanjahu również odrzuciło doniesienia o napięciach w relacjach premiera z dowódcą wojskowym.

Sam Netanjahu napisał w poście w serwisie społecznościowym X, że nie planuje odwołania szefa Sztabu Generalnego i będzie nadal współpracował z Zamirem na rzecz bezpieczeństwa Izraela. Poinformował także o zamiarze wyeliminowania irańskiego zagrożenia nuklearnego wspólnie z prezydentem Trumpem oraz zawarcia porozumień pokojowych z innymi państwami.

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Doniesienia o sporach dotyczących Iranu

Zaprzeczenia pojawiły się po doniesieniach o nietypowych napięciach między Netanjahu a Zamirem w sprawie możliwego izraelskiego uderzenia na Iran. Channel 12 News poinformował 25 października o starciu między nimi w tej kwestii, podczas gdy przedstawiciele resortu obrony podkreślali, że decyzje wojskowe są podejmowane wyłącznie z powodów profesjonalnych.

Służba prasowa IDF oświadczyła, że armia znajduje się w stanie podwyższonej gotowości na wszystkich kierunkach, a jej działalność operacyjna opiera się wyłącznie na interesach bezpieczeństwa, profesjonalnych i narodowych. Kac również oświadczył, że istnieje pełna koordynacja między premierem, ministrem obrony i armią, oraz zapewnił, że przed wyborami Izrael nie planował ataku na Iran. Jednocześnie powiedział, że kraj zdecydowanie odpowie w razie ataku ze strony Iranu.

Były szef Sztabu Generalnego Gadi Eisenkot, który stoi na czele partii Yashar, oświadczył, że Zamir opuści stanowisko tylko wtedy, gdy będzie tego wymagało prawo. Netanjahu, według Eisenkota, odejdzie ze stanowiska po wyborach i utworzeniu nowego rządu.

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