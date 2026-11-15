Premier Kambodży Hun Manet podczas 20. szczytu Frankofonii w Phnom Penh wezwał do wznowienia wspólnych prac badawczych i demarkacji granicy z Tajlandią. Jak podaje Anadolu Agency, w wydarzeniu uczestniczył również prezydent Francji Emmanuel Macron.

Apel o przestrzeganie prawa międzynarodowego

Manet oświadczył, że granica z Tajlandią została wyznaczona ponad sto lat temu i musi być respektowana zgodnie z prawem międzynarodowym. Podkreślił, że żadna granica nie powinna być zmieniana siłą ani poprzez tworzenie faktów dokonanych.

Kambodża i Tajlandia w ubiegłym roku przeszły przez dwie rundy śmiertelnych starć granicznych, po których strony zgodziły się na zawieszenie broni, które weszło w życie 27 grudnia. Według kambodżańskiego premiera około 20 tysięcy obywateli kraju nadal nie może bezpiecznie i godnie wrócić do swoich domów.

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Propozycja dla Frankofonii

Szef kambodżańskiego rządu podziękował Stowarzyszeniu Narodów Azji Południowo-Wschodniej oraz partnerom międzynarodowym za wsparcie zawieszenia broni, dialogu i prawa międzynarodowego. Zaproponował również utworzenie w ramach Frankofonii sieci zapobiegania konfliktom i mediacji, która na wniosek państw mogłaby pomagać w nawiązywaniu dialogu przed rozpoczęciem przemocy.

Dwudniowy szczyt, któremu przewodniczył król Kambodży Norodom Sihamoni, zgromadził przywódców i przedstawicieli około 20 państw. Sekretarz generalny ONZ António Guterres w wystąpieniu wideo wezwał do większych inwestycji w pokój, dyplomację i reformę międzynarodowego systemu finansowego.

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