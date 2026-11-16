Premier Kanady Mark Carney podczas pobytu w Kambodży oświadczył, że Ottawa może zwrócić się do chińskich producentów samochodów, jeśli negocjacje handlowe ze Stanami Zjednoczonymi nie pozwolą zachować zintegrowanego przemysłu motoryzacyjnego Ameryki Północnej. Informuje o tym The Guardian.

Negocjacje ze Stanami Zjednoczonymi pozostają priorytetem

Carney podkreślił, że Kanada przede wszystkim dąży do porozumienia z Waszyngtonem. Jednocześnie wynik tych negocjacji może określić, czy kraj będzie szukał alternatywnej współpracy z europejskimi, chińskimi lub japońskimi producentami samochodów.

Według kanadyjskiego premiera działania USA uczyniły północnoamerykański rynek motoryzacyjny mniej zintegrowanym. Zaznaczył, że kanadyjscy pracownicy sektora motoryzacyjnego muszą mieć pełne możliwości pracy na tym rynku, ale przy braku takich możliwości przed Kanadą otworzą się inne opcje.

W tym tygodniu Carney ma spotkać się z przewodniczącym ChRL Xi Jinpingiem w Shenzhen, gdzie, jak się oczekuje, będą omawiane kwestie produkcji samochodów. Odpowiadając na pytanie, czy potencjalne chińskie inwestycje mogą być narzędziem nacisku w negocjacjach ze Stanami Zjednoczonymi, Carney odrzucił taką interpretację.

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Warunki inwestycji z Chin

Carney oświadczył, że potencjalne chińskie inwestycje muszą przewidywać znaczącą produkcję w Kanadzie, a nie jedynie montaż samochodów z importowanych komponentów. Wśród wymogów wymienił odpowiednie standardy pracy, moce produkcyjne oraz rozwój krajowych łańcuchów dostaw, w tym wykorzystanie kanadyjskich minerałów krytycznych do pojazdów elektrycznych.

W styczniu Kanada obniżyła cło na chińskie pojazdy elektryczne ze 100% do 6,1%. Początkowo porozumienie przewidywało import do 49 tys. takich samochodów rocznie, z późniejszym zwiększeniem limitu. W zamian Chiny zgodziły się obniżyć cła na kanadyjskie produkty rolne, w tym rzepak.

Ford, General Motors i Stellantis mają zakłady w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych i Meksyku, a komponenty mogą wielokrotnie przekraczać granice przed zakończeniem produkcji samochodu. Prezydent USA Donald Trump wielokrotnie wzywał producentów samochodów do przenoszenia produkcji z Kanady do Stanów Zjednoczonych.

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