Premier Kanady Mark Carney ma odwiedzić Turcję w dniach 21–23 października, aby zainaugurować nowe strategiczne partnerstwo między obu krajami. Poinformował o tym ambasador Kanady w Ankarze Marcel Lebleu w wywiadzie dla Anadolu Agency.

Według dyplomaty przywódcy Kanady i Turcji planują przyjąć wspólną deklarację oraz opracować plan działań na rzecz rozwoju współpracy w kilku obszarach. Lebleu nazwał nadchodzącą podróż pierwszą oficjalną wizytą szefa rządu Kanady w Turcji. Zaznaczył również, że Carney i prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan spotkali się już dwukrotnie.

Energetyka i przemysł obronny

Jednym z kluczowych obszarów rozmów ma być energetyka. Strony rozważą możliwości współpracy w dostawach surowców energetycznych, w szczególności gazu ziemnego. W agendzie znajdą się również współpraca w dziedzinie energetyki jądrowej, zrównoważone wydobycie surowców mineralnych oraz współdziałanie w przemyśle obronnym.

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Lebleu oświadczył, że Kanada widzi znaczny potencjał współpracy z Turcją w sektorze obronnym. Jak podkreślił, Carneyowi będą towarzyszyć minister spraw zagranicznych Anita Anand oraz minister energii i zasobów naturalnych Tim Hodgson, którzy mają spotkać się ze swoimi tureckimi odpowiednikami.

Rozmowy o wolnym handlu

Kolejnym punktem wizyty ma być rozpoczęcie negocjacji w sprawie umowy o wolnym handlu między Turcją a Kanadą. Według ambasadora rozmowy są oczekiwane w listopadzie. Strony planują również podpisać umowę o komunikacji lotniczej.

Lebleu poinformował, że obowiązujące ustalenia zwiększyły już liczbę cotygodniowych lotów między krajami do 21. Obecnie połączenia lotnicze łączą Stambuł z Toronto, Montrealem i Vancouver, a Air Transat planuje uruchomić trasę Montreal–Stambuł 29 października. Kanadyjska agencja kredytów eksportowych Export Development Canada ma także zawrzeć umowę o współpracy z Türk Eximbank, aby wspierać firmy z obu krajów na rynkach Bliskiego Wschodu i Afryki.

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