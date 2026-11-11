Premier Kanady Mark Carney oświadczył w Montrealu, że w przyszłym tygodniu spotka się z przewodniczącym ChRL Xi Jinpingiem na szczycie Współpracy Gospodarczej Azji i Pacyfiku. Wśród tematów rozmów wymienił globalne bezpieczeństwo i partnerstwo gospodarcze. Carney planuje również poruszyć kwestię znaczenia nieingerowania Chin i innych państw w wewnętrzne sprawy Kanady.

Kwestie bezpieczeństwa

Carney poinformował o nadchodzącym spotkaniu, odpowiadając na pytania dotyczące oskarżeń o szpiegostwo i doniesień o chińskich posterunkach policji w Kanadzie. Według niego ryzyko dla bezpieczeństwa w relacjach Ottawy i Pekinu jest znacznie niższe niż w relacjach Chin ze Stanami Zjednoczonymi.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Jak informuje Anadolu Agency, kanadyjski premier określił więzi gospodarcze z Chinami jako pogłębiające się, lecz mające wyraźne ograniczenia dotyczące obszarów współpracy. Za główny kierunek wzrostu handlu uznał produkcję, w tym samochodów, których udział w kanadyjskim rynku wynosi mniej niż 3%.

Mianowanie ambasadora

Carney przyznał, że stanowisko ambasadora Kanady w Chinach, które są drugim największym partnerem handlowym kraju, pozostaje nieobsadzone od siedmiu miesięcy. Oświadczył, że Ottawa wybrała kandydata i obecnie uzyskuje zgodę Pekinu na nominację. Według premiera Kanada musi najpierw przedstawić kandydaturę ambasadora, po czym osiągane jest formalne porozumienie, podobnie jak w relacjach z innymi krajami. Decyzja ma zostać ogłoszona w najbliższym czasie.

Czytaj nas na