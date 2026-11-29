Premier Kanady Mark Carney w oświadczeniu z okazji dnia pamięci ofiar Hołodomoru powiązał współczesne działania reżimu prezydenta Rosji — państwa-agresora — Władimira Putina z polityką stalinowskiego ZSRR. Agencja Anadolu poinformowała o tym, powołując się na oświadczenie kanadyjskiego premiera.

Oświadczenie Carneya

Według Carneya niemal sto lat później reżim Putina kontynuuje brutalną spuściznę, bombardując kościoły, szkoły i szpitale w Ukrainie, przymusowo wywożąc dzieci, niszcząc produkcję rolną oraz krytyczną infrastrukturę energetyczną przed zimą.

Kanadyjski premier oświadczył również, że reżim sowiecki próbował ukryć prawdę o swoich zbrodniach, lecz nie zdołał tego zrobić. Dodał, że pokolenia Ukraińców, w tym w Kanadzie, zachowały pamięć o Hołodomorze.

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Pamięć o Hołodomorze

28 listopada obchodzony jest coroczny dzień pamięci ofiar Hołodomoru z lat 1932–1933. Władze prowincji Ontario oświadczyły, że w wyniku sztucznego głodu zorganizowanego przez Józefa Stalina mogło zginąć do 10 milionów ludzi.

W materiale Agencji Anadolu zaznaczono, że głód miał na celu stłumienie oporu wobec przymusowej kolektywizacji rolnictwa, finansowanie przyspieszonej industrializacji oraz zakończenie ukraińskich kampanii na rzecz niepodległości. Władze sowieckie zaprzeczały Hołodomorowi, a świat w 1932 roku niewiele pomagał Ukrainie. W Kanadzie mieszka około 1,36 miliona osób pochodzenia ukraińskiego.

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