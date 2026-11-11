Premier Kanady Mark Carney oświadczył w Montrealu, że rząd nie podjął decyzji o zniesieniu moratorium na morskie poszukiwanie oraz wydobycie ropy i gazu w Arktyce. Moratorium obowiązuje od 2016 roku.

Finansowanie zarządzania zasobami

Jak informuje The Hindu, w federalnym budżecie Kanady przewidziano 11 mln dolarów kanadyjskich w ciągu czterech lat na wsparcie zarządzania i nadzoru nad morską działalnością naftowo-gazową na Oceanie Arktycznym.

Carney podkreślił, że finansowanie ma na celu wzmocnienie zdolności przywództwa Inuitów. Rząd federalny ma z nimi porozumienie dotyczące wspólnego zarządzania zasobami naturalnymi na Północy. Według premiera pozycja budżetowa nie oznacza decyzji o zniesieniu moratorium.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Warunki możliwego przeglądu

Ministra do spraw Północy i Arktyki Rebecca Chartrand oświadczyła, że wszelkie możliwe rozmowy o przyszłości moratorium muszą uwzględniać obowiązujące porozumienia, samorządność Inuitów i terytoriów, a także wysokie standardy środowiskowe Kanady.

Wcześniej Toronto Star, powołując się na urzędnika Ministerstwa Finansów, podał, że rząd Carney’a rozważa zniesienie zakazu działalności naftowo-gazowej w Arktyce. Moratorium wprowadzono za rządów premiera Justina Trudeau po porozumieniu z ówczesnym prezydentem USA Barackiem Obamą, aby chronić wrażliwy ekosystem morski przed ryzykiem wycieków ropy.

Kanadyjska polityka wygasa w 2028 roku i jest poddawana przeglądowi co pięć lat. Część przywódców północnych terytoriów apeluje o otwarcie regionu na odwierty, powołując się na potrzebę większej samowystarczalności gospodarczej. Arktyczne wybrzeże Kanady jest siedliskiem ryb, ptaków wędrownych, ssaków morskich i niedźwiedzi polarnych.

Czytaj nas na