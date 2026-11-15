W Manili na Filipinach premier Kanady Mark Carney oświadczył, że Ottawa i Waszyngton czynią postępy w negocjacjach dotyczących możliwej dwustronnej umowy handlowej. Jednocześnie podkreślił, że strony nie osiągnęły jeszcze ostatecznego porozumienia, informuje The Hill.

Przed wyjazdem na szczyt Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej Carney rozmawiał z prezydentem USA Donaldem Trumpem, przedstawicielem handlowym USA Jamiesonem Greerem, zastępcą szefa personelu Białego Domu Stephenem Millerem oraz innymi urzędnikami. Kanadyjski premier określił tę rozmowę jako długą i merytoryczną.

Przemysł motoryzacyjny pozostaje kluczową kwestią

Carney oświadczył, że nie zgodzi się na umowę, która byłaby sprzeczna z interesami rentownego kanadyjskiego sektora motoryzacyjnego. Jak zaznaczył, branża motoryzacyjna jest jedną z najtrudniejszych kwestii w negocjacjach, ponieważ amerykański przemysł samochodowy częściowo zależy od integracji z kanadyjskim.

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W sierpniu Kanada przerwała negocjacje handlowe z USA po tym, jak, według Carneya, administracja Trumpa w ostatniej chwili przedstawiła żądania, których Ottawa nie była gotowa zaakceptować. Następnie USA nałożyły 50-procentowe cła na kanadyjski eksport o wartości 20 mld dolarów. Kanada w odpowiedzi wprowadziła cła i oświadczyła, że zamierza odpowiadać na amerykańskie taryfy dolar za dolara.

Poszukiwanie nowych partnerów handlowych

Podczas pobytu w Manili Carney ogłosił również dwa porozumienia Kanady z ASEAN i Filipinami, mające na celu zmniejszenie zależności handlowej kraju od USA. Zaznaczył, że rząd wyprzedza harmonogram w realizacji celu, jakim jest podwojenie eksportu poza USA w ciągu mniej niż 10 lat.

Według premiera niemal jedna trzecia kanadyjskich wpływów z eksportu przypada obecnie na kraje spoza USA, co jest najwyższym wskaźnikiem od 40 lat.

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