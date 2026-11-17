Premier Kanady Mark Carney oświadczył 17 listopada podczas spotkania z przewodniczącym ChRL Xi Jinpingiem w Shenzhen w Chinach, że relacje między Kanadą a Chinami stały się bardziej przewidywalne i stabilne. Rozmowy odbyły się przed szczytem Współpracy Gospodarczej Azji i Pacyfiku.

Trzecie spotkanie przywódców

Jak informuje Channel NewsAsia, było to trzecie spotkanie Carneya i Xi Jinpinga, odkąd Carney objął stanowisko szefa rządu Kanady. Kanadyjski premier zaznaczył, że kontakty dwustronne znacznie się zintensyfikowały, a kraj wyprzedza harmonogram realizacji celu zwiększenia eksportu do Chin o 50% do końca dekady.

W styczniu Carney odbył pierwszą od niemal 10 lat wizytę premiera Kanady w Chinach. Jednym z kierunków jego strategii jest zmniejszenie znacznej zależności gospodarczej Kanady od USA.

Handel i współpraca

Xi Jinping oświadczył, że po styczniowym porozumieniu w sprawie rozwijania strategicznego partnerstwa między krajami wymiana i współpraca w różnych dziedzinach zostały w pełni przywrócone. Według niego strony planują pogłębiać więzi w sektorze żywnościowym, energetyce i usługach finansowych.

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Chiński przywódca powiedział również, że zacieśnienie komunikacji i współpracy między Pekinem a Ottawą będzie korzystne nie tylko dla obu państw, lecz także dla regionu Azji i Pacyfiku oraz świata.

Zmiany w handlu wzajemnym

Po tym, jak Ottawa zgodziła się na coroczny import 49 tys. samochodów przy stawce celnej 6,1%, chińscy producenci samochodów BYD, Geely i Chery zaczęli podejmować kroki w celu wejścia na rynek kanadyjski. W ciągu pięciu lat kwota ma zostać zwiększona do 70 tys. samochodów.

Chiny po styczniowej wizycie Carneya obniżyły cła na kanadyjskie nasiona rzepaku i przedłużyły o dwa lata ulgi taryfowe dla kanadyjskiej śruty rzepakowej, homarów, krabów i grochu. Według wyliczeń Reutersa opartych na danych LSEG dostawy kanadyjskiej ropy naftowej do Chin w 2026 roku wzrosły o około 37%.

Jednocześnie analitycy ds. bezpieczeństwa i grupy praw człowieka ostrzegali, że bliższe relacje z Pekinem mogą zagrozić bezpieczeństwu i wartościom Kanady. Krytycy wskazywali również na uwięzienie hongkońskiego magnata medialnego Jimmy’ego Laia, tajną egzekucję czterech Kanadyjczyków w ubiegłym roku oraz ustalenia kanadyjskiego wywiadu dotyczące ingerencji Pekinu w co najmniej dwoje wyborów federalnych. Chiny oświadczyły, że nie są zainteresowane ingerowaniem w wewnętrzne sprawy Kanady.

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