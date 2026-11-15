Premier Chin Li Qiang przybył w niedzielę do Manili na Filipinach, aby wziąć udział w 29. szczycie Chiny–Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN). Wizyta odbywa się na zaproszenie prezydenta Filipin Ferdinanda Marcosa Jr., którego kraj obecnie przewodniczy organizacji, podaje Anadolu Agency.

Szczyt w stolicy Filipin

Spotkanie Chiny–ASEAN odbywa się równolegle z trzydniowym 49. szczytem ASEAN i powiązanymi wydarzeniami, które rozpoczęły się w niedzielę w stolicy Filipin. W tym roku mija pięć lat od ustanowienia kompleksowego partnerstwa strategicznego między ASEAN a Chinami.

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Plany współpracy

Rzecznik chińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych wcześniej oświadczył, że Pekin dąży do wzmocnienia solidarności i wzajemnego zaufania z państwami ASEAN, a także do wypracowania wspólnych podejść do współpracy. Wśród kierunków wymienił wspieranie jak najszybszego wejścia w życie protokołów dotyczących modernizacji strefy wolnego handlu Chiny–ASEAN, a także współpracę w dziedzinach sztucznej inteligencji, gospodarki cyfrowej, bezpieczeństwa energetycznego, wzajemnej łączności i ograniczania ubóstwa.

W ubiegłym miesiącu chiński minister obrony Dong Jun nie uczestniczył w spotkaniu szefów resortów obrony państw Azji Południowo-Wschodniej i ich partnerów w Manili. Zamiast niego Chiny skierowały na wydarzenie attaché wojskowego na Filipinach.

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