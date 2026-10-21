Premier Chin Li Qiang podczas posiedzenia Rady Szefów Rządów Szanghajskiej Organizacji Współpracy w Duszanbe w Tadżykistanie wezwał państwa członkowskie do wzmacniania regionalnej stabilności i dobrobytu, a także do wspierania globalnego rozwoju.

Handel i korytarze transportowe

Li Qiang oświadczył, że czynników globalnej niestabilności i niepewności przybywa. Według niego państwa SzOW muszą osiągnąć szerszy konsensus w sprawie podstawowych zasad, myślenia strategicznego, praktycznych działań i realizacji porozumień. Chiński premier stwierdził również, że wielobiegunowość i globalizacja gospodarcza pozostają dominującymi trendami na arenie międzynarodowej.

Jak podaje Anadolu Agency, wezwał uczestników organizacji do pogłębiania więzi handlowych, wspierania regionalnej integracji gospodarczej, budowy stabilnego i odpornego systemu międzynarodowych korytarzy transportowych oraz ochrony globalnych łańcuchów produkcyjnych i dostaw.

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Szkolenie specjalistów medycznych

Pekin jest gotowy sfinansować dalsze szkolenie w Chinach dla 1000 specjalistów medycznych z państw SzOW, oświadczył Li Qiang. Wezwał także organizację do angażowania większej liczby partnerów międzynarodowych i odgrywania bardziej aktywnej roli na szczeblu globalnym, z przestrzeganiem zasad ducha szanghajskiego.

Po posiedzeniu uczestnicy podpisali i opublikowali wspólny komunikat, a także zatwierdzili dokumenty dotyczące współpracy w dziedzinie handlu, inwestycji, przemysłu i połączeń transportowych. SzOW, utworzona w 2001 roku, ma 10 członków: Chiny, Kazachstan, Kirgistan, Rosję — państwo-agresora, Tadżykistan, Uzbekistan, Indie, Pakistan, Iran i Białoruś.

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