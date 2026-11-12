Premier Australii Zachodniej Roger Cook skrytykował posłów Partii Pracy, którzy próbowali osłonić swojego kolegę Jagsa Krishnana przed pytaniami dziennikarzy podczas wejścia do parlamentu. Jak podaje ABC News, szef rządu stanowego nazwał sytuację daleką od idealnej i przypomniał parlamentarzystom o oczekiwanych od nich standardach zachowania.

Posłowie otoczyli Krishnana

Poprzedniego dnia kilku posłów otoczyło przedstawiciela okręgu Riverton, Jagsa Krishnana, w drodze do budynku parlamentu. Poseł z Southern River Terry Healy stanął między dziennikarzami a Krishnanem, najwyraźniej próbując uniemożliwić reporterom zadawanie mu pytań.

Dziennikarze próbowali wypytać Krishnana o jego sprawy biznesowe i informacje ujawnione parlamentowi. Według ABC News zainteresowanie posłem nasiliło się po tym, jak ujawniono, że w USA wniesiono przeciwko niemu pozew dotyczący rzekomo niespłaconej pożyczki w wysokości miliona dolarów.

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Poseł z Cockburn David Scaife nazwał zachowanie dziennikarzy oburzającym i stwierdził, że powinni się wstydzić. Członek Rady Legislacyjnej Pierre Yang, jak podało ABC News, najwyraźniej odprowadził Krishnana do budynku parlamentu. Następnego dnia Yang odmówił odpowiedzi na pytania dziennikarzy.

Reakcja premiera i opozycji

Według ABC News pracownik biura premiera poprosił dwóch posłów o wsparcie Krishnana w drodze do parlamentu, jednak Cook o tym nie wiedział. W oświadczeniu premier zaapelował do posłów, dziennikarzy i innych pracowników parlamentu, aby traktowali się wzajemnie z szacunkiem i pozwolili każdemu wykonywać swoją pracę.

Rano przy południowym wejściu do parlamentu ustawiono barierki z lin, za którymi stali dziennikarze i ekipy filmowe. Lider opozycji Basil Zempilas złożył wniosek o skierowanie sprawy Krishnana do parlamentarnej Komisji ds. Przywilejów i Procedur, aby ustalić, czy poseł naruszył jakiekolwiek zasady.

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