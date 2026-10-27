W Kanadzie premier Quebecu Paul St-Pierre Plamondon oświadczył, że rząd w Ottawie odrzucił jego prośbę o wystąpienie na szczycie UE–Kanada w Montrealu, który rozpoczyna się w czwartek. Nowy separatystyczny rząd prowincji oskarżył władze federalne o wykluczenie Quebecu z rozmów dotyczących porozumień, które mogą dotyczyć jego kompetencji, informuje Politico Europe.

Spór wokół udziału Quebecu

Ministra sprawiedliwości Quebecu Marie-Claude Sarrazin powiedziała, że Ottawa odmówiła Plamondonowi możliwości zwrócenia się do uczestników szczytu. Według niej we wrześniu władze federalne odrzuciły również prośbę poprzedniego rządu Quebecu o zorganizowanie przyjęcia na marginesie spotkania.

Plamondon nazwał tę decyzję przejawem poważnego braku szacunku. Stwierdził, że Ottawa wolałaby, aby serwował na wydarzeniu koktajl z krewetek, niż na nim przemawiał.

Premier Kanady Mark Carney odrzucił twierdzenia, że Quebec został wykluczony z procesu. Powiedział, że Plamondon sam odmówił zaproszenia na czwartkową kolację uczestników szczytu, a władze federalne trzykrotnie konsultowały z delegacją Quebecu porozumienie z Unią Europejską. Biuro Carneya przekazało również redakcji, że na kolację zaproszono wszystkich premierów kanadyjskich prowincji.

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Kwestia kompetencji prowincji

Według redakcji wczesne projekty wspólnej deklaracji przewidują porozumienie w sprawie handlu cyfrowego oraz umowę, która pozwoli Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu finansować kanadyjskie projekty dotyczące minerałów o znaczeniu krytycznym. Część tych kwestii, w tym zasoby naturalne, należy do kompetencji prowincji.

Sarrazin powiedziała, że Quebec będzie miał ostatnie słowo w sprawie porozumień w obszarach należących do jego jurysdykcji. Powołała się na doktrynę Gérina-Lajoie z 1965 roku, która przewiduje możliwość prowadzenia przez prowincję stosunków międzynarodowych w dziedzinach, które Konstytucja Kanady zalicza do kompetencji prowincji.

Yves-François Blanchet, lider separatystycznej partii Blok Quebecu w parlamencie federalnym, również oświadczył, że jego prośba o obecność na szczycie została odrzucona. Jednocześnie generalna delegatka Quebecu w Brukseli Hélène Drainville poinformowała, że urzędnicy federalni i prowincjonalni utworzyli wspólne grupy robocze w celu realizacji rezultatów szczytu.

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