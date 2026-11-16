Premier Łotwy Andris Kulbergs zapowiedział zamiar zmniejszenia liczby ministerstw w kraju. Ministerstwo Klimatu i Energii wskazał jako pierwszy resort, który ma zostać zlikwidowany, informuje LSM English.

Obecnie na Łotwie działa 12 ministerstw. Kulbergs powiedział w porannym programie Latvijas Radio „Labrīt”, że ich liczba zostanie zmniejszona. Zaznaczył również, że w skład rządu mogą wejść nie tylko politycy, lecz także osoby spoza polityki.

Bezpartyjny minister obrony

Bezpartyjny Raivis Melnis zgodził się już kontynuować pracę na stanowisku ministra obrony. Wcześniej jego kandydaturę zgłosiła siła polityczna Nowa Jedność, której Kulbergs nie zaprosił do koalicji rządowej.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Wykluczenie Nowej Jedności z koalicji rodzi również pytanie o następcę Baiby Braže na stanowisku szefa Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Osobny minister do spraw dużych projektów

Przewodniczący frakcji parlamentarnej Zjednoczonej Listy i obecny minister finansów Māris Kučinskis powiedział agencji LETA, że omawiane jest utworzenie stanowiska ministra do zadań specjalnych. Taki urzędnik mógłby, jak stwierdził, zajmować się dużymi projektami, w tym problematycznym projektem infrastrukturalnym Rail Baltica.

Kučinskis oświadczył, że Ministerstwo Transportu, które obecnie odpowiada za Rail Baltica, nie ma wystarczających możliwości, aby rozwiązywać kwestie związane z tym projektem. Koalicja Zjednoczonej Listy i Sojuszu Narodowego ma 51 ze 100 mandatów w łotewskim Saeimie.

Czytaj nas na