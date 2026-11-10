Premier Łotwy Andris Kulbergs oświadczył na specjalnej konferencji prasowej, że konieczny jest pilny przegląd wydatków budżetowych o łącznej wartości 600 mln euro. W ciągu czterech lat państwo musi zaoszczędzić 3 mld euro, informuje LSM English.

Możliwe obszary oszczędności

Kulbergs podkreślił, że państwo nie może wydawać więcej, niż ma do dyspozycji, dlatego należy znaleźć sposoby na ograniczenie wydatków. Wśród potencjalnych źródeł oszczędności wymienił świadczenia związane z urlopami oraz świadczenia z tytułu niezdolności do pracy, na które rocznie wydaje się około 1 mld euro.

Premier zaproponował również przegląd ulg podatkowych. Na Łotwie jest ich ponad 200, a łączny koszt takich ulg wynosi 2,5 mld euro rocznie. Jego zdaniem wsparcie państwa powinno być bardziej ukierunkowane. Jako przykład Kulbergs podał miesięczne świadczenie rodzinne w wysokości 25 euro na dziecko, które jego zdaniem powinno być przyznawane rodzinom o mniejszych możliwościach finansowych.

Wydatki i sytuacja finansowa

Za kolejny obszar do przeglądu uznał działania „zielonego ładu”, których realizacja wymaga 2,9 mld euro. Kulbergs zaznaczył, że nie wszystkie takie działania muszą koniecznie zostać wdrożone. Wskazał również na możliwość optymalizacji zamówień publicznych i liczby pracowników administracji publicznej.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Według oceny premiera liczba miejsc pracy w sektorze prywatnym zmniejszyła się, podczas gdy w administracji publicznej pozostała bez zmian. Kulbergs oświadczył, że rola państwa w gospodarce powinna zostać ograniczona.

Premier poinformował, że dług publiczny Łotwy wzrósł do 46% produktu krajowego brutto. Jak stwierdził, realny wzrost gospodarczy w ciągu ostatnich dziesięciu lat wyniósł 15%, natomiast znaczną część wzrostu PKB zapewniły inflacja i wzrost kosztów życia.

Kulbergs przewiduje, że rok 2028 może być szczególnie trudny z powodu zakończenia dużych programów finansowania Unii Europejskiej. Ostrzegł również, że państwa bałtyckie muszą wspólnie zabiegać o większe wsparcie finansowe UE dla projektu Rail Baltica, w przeciwnym razie Łotwa nie będzie mogła sobie pozwolić na jego finansowanie.

Audytor generalny Edgars Korčagins, który również wystąpił na konferencji prasowej, zaproponował reformę zarządzania państwowymi spółkami kapitałowymi, zintensyfikowanie walki z szarą strefą oraz opracowanie jasnych zasad zatrudniania zagranicznych pracowników. Wskazał także na możliwość wykorzystania środków zgromadzonych na rachunkach niektórych spółek państwowych, które nie są im potrzebne do bieżącej działalności ani inwestycji.

Czytaj nas na