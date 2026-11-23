Premier Libanu Nawaf Salam oskarżył izraelską armię o wykorzystywanie uczniów do celów propagandowych po tym, jak wojskowi weszli do szkoły publicznej w libańskim mieście Debel na południu kraju. Oświadczył, że angażowanie uczniów w takie wydarzenie narusza ich prawa oraz chroniony status placówek edukacyjnych, informuje Anadolu Agency.

Reakcja premiera Libanu

Salam oświadczył, że siła okupacyjna nie ma prawa wykorzystywać libańskich dzieci, aby — jak powiedział — usprawiedliwiać okupację lub demonstrować władzę nad ludnością południa kraju. Obiecał również kontynuować wsparcie dla mieszkańców Debelu, a także sąsiednich Rmeish i Ain Ebel, w tym podtrzymywać ich więź z instytucjami państwowymi Libanu.

Osobno libański premier wezwał do utworzenia przy wsparciu ONZ mechanizmu mającego zachować międzynarodową obecność na południu Libanu po zakończeniu mandatu Tymczasowych Sił ONZ w Libanie 31 grudnia 2026 roku. Według niego ma to zapewnić dostęp humanitarny między wioskami a resztą kraju do czasu zakończenia okupacji, powrotu przesiedlonych mieszkańców i przywrócenia władzy państwowej w całym kraju.

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Wideo ze szkoły

Wcześniej przedstawicielka izraelskiej armii Ella Waweya opublikowała w serwisie społecznościowym X nagranie z okazji Dnia Niepodległości Libanu. Poinformowała, że odwiedziła państwową szkołę średnią w Debelu i spotkała się z libańskimi uczniami.

Debel znajduje się w dystrykcie Bint Dżubajl, na terytorium, które agencja opisuje jako okupowane przez Izrael; izraelska armia nazywa je „strefą bezpieczeństwa”, rozciągającą się do 10 kilometrów w głąb Libanu. Izraelskie ataki na południu Libanu, według agencji, trwają od 2 marca, mimo osiągniętego w czerwcu za pośrednictwem USA porozumienia ramowego między Libanem a Izraelem. Przewiduje ono środki bezpieczeństwa, w tym wycofanie izraelskich sił z zajmowanych przez nie obszarów oraz rozmieszczenie tam armii libańskiej.

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