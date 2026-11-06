Premier Malezji Anwar Ibrahim oświadczył, że nie popiera decyzji Zjednoczonej Malezyjskiej Organizacji Narodowej (UMNO) o zapłaceniu grzywny w wysokości 50 mln ringgitów byłego premiera Najiba Razaka. Jak informuje Channel NewsAsia, szef rządu podkreślił, że nie powinno to stwarzać wrażenia, iż korupcję związaną z miliardami ringgitów można po prostu zignorować.

Stanowisko premiera

Ibrahim powiedział dziennikarzom, że zapłata grzywny jest decyzją i sprawą UMNO, jednak osobiście się z nią nie zgadza. Jego zdaniem Malezyjczycy muszą przestrzegać trwałych zasad moralnych w przeciwdziałaniu nadużyciom władzy i korupcji.

Koalicja Pakatan Harapan, na której czele stoi Ibrahim, rządzi Malezją wspólnie z UMNO w rządzie jedności narodowej.

Zapłata grzywny i areszt domowy

Sekretarz generalny UMNO Asyraf Wajdi Dusuki potwierdził 6 listopada, że partia zapłaciła grzywnę Razaka w Sądzie Najwyższym w Kuala Lumpur. Według niego kampania zbierania darowizn „Fundusz Solidarności Najiba Razaka”, rozpoczęta 18 września, zgromadziła wystarczające środki na wypłatę.

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Zapłata grzywny była jednym z warunków warunkowego ułaskawienia przyznanego 18 września przez króla Malezji, sułtana Ibrahima Sultana Iskandara. Pozwala ono Razakowi odbywać pozostałą część kary w areszcie domowym do 23 sierpnia 2028 roku, pod określonymi warunkami. Adwokat Razaka, Muhammad Farhan Muhammad Shafee, oświadczył, że po zapłacie Sąd Najwyższy wydał postanowienie o areszcie domowym.

Były poseł Partii Akcji Demokratycznej Tony Pua wezwał do przeprowadzenia audytu zebranych darowizn. Oświadczył, że kontrola przeprowadzona przez Bank Negara Malaysia i Malezyjską Komisję Antykorupcyjną byłaby istotna dla ustalenia legalności pochodzenia środków.

Razak stał na czele rządu Malezji w latach 2009–2018 i przebywa w więzieniu od 2022 roku. Został skazany za siedem zarzutów w sprawie dotyczącej 42 mln ringgitów należących do SRC International — byłej spółki zależnej państwowego funduszu 1Malaysia Development Berhad. W 2024 roku Rada ds. Ułaskawień skróciła jego karę więzienia z 12 do sześciu lat i obniżyła grzywnę z 210 mln do 50 mln ringgitów. Razak zaprzecza, by dopuścił się nieprawidłowości.

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