Premier Malezji Anwar Ibrahim podczas szczytu Współpracy Gospodarczej Azji i Pacyfiku w Shenzhen w Chinach wezwał do zmiany całego systemu wielostronnego. Musi on odzwierciedlać nową erę większej pewności siebie i determinacji, poinformowała Anadolu Agency.

Apel o równe traktowanie

Ibrahim wezwał rozwinięte gospodarki do zapewnienia krajom o rynkach wschodzących i państwom rozwijającym się szerszych możliwości uczestniczenia w globalnym wzroście gospodarczym. Jak powiedział, era kolonializmu i imperializmu minęła, a mniejsze kraje i rozwijające się gospodarki powinny otrzymywać szacunek, godność i równe traktowanie.

Malezyjski premier powiedział również, że państwa nie powinny narzucać innym własnych stanowisk ani swojej sytuacji wewnętrznej. Zamiast tego, jak stwierdził, należy skoncentrować się na handlu i inwestycjach, które ostatecznie przynoszą korzyści ludziom.

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Szczyt w Shenzhen

Dwudniowy szczyt APEC rozpoczął się w środę w Shenzhen, w prowincji Guangdong. Uczestniczą w nim przywódcy i przedstawiciele 21 gospodarek członkowskich organizacji. Spotkanie odbywa się pod hasłem „Wspólnie prosperować i zdobywać przyszłość”.

Wśród wymienionych uczestników są Władimir Putin, przedstawiciel państwa-agresora Rosji, prezydent Korei Południowej Lee Jae-myung, premier Kanady Mark Carney oraz Anwar Ibrahim. Prezydent USA Donald Trump również ma przybyć do Shenzhen na spotkania.

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