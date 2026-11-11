Premier Włoch Giorgia Meloni zwołała na godzinę 16:00 11 listopada naradę w Palazzo Chigi w Rzymie w związku z groźbami bombowymi wobec szkół w setkach włoskich miast. Podczas spotkania planowana jest ocena sytuacji i skoordynowanie niezbędnych działań.

Oświadczenie ugrupowania

Powodem zwołania narady były groźby prorosyjskiego ugrupowania, które występuje przeciwko kobietom. Oświadczyło ono, że rzekomo podłożyło ładunki wybuchowe w szkołach w setkach miast kraju. Informuje o tym ANSA.

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Uczestnicy narady

Według źródeł w Palazzo Chigi w naradzie wezmą udział wicepremier i minister transportu Matteo Salvini, wicepremier i minister spraw zagranicznych Antonio Tajani, minister spraw wewnętrznych Matteo Piantedosi oraz minister obrony Guido Crosetto.

Na spotkanie zaproszono również sekretarza rządu Alfredo Mantovano, wysokich rangą przedstawicieli służb wywiadowczych oraz Krajowej Agencji Cyberbezpieczeństwa.

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