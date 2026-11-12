Premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham oświadczył na szczycie Europejskiej Wspólnoty Politycznej w Dublinie, że Zjednoczone Królestwo i Unia Europejska mogą zawrzeć obopólnie korzystną umowę. Wystąpił przed szczytem UE–Wielka Brytania, na którym Londyn liczy na uzgodnienie bliższych relacji z Unią Europejską.

Według Burnhama nowe porozumienie mogłoby lepiej odpowiadać Brexitowi, za którym, jak sądzili wyborcy, głosowali w 2016 roku. Dodał, że faktyczne wyjście Wielkiej Brytanii z UE okazało się znacznie trudniejsze, niż ludzie oczekiwali, i podkreślił, że umowa nie została jeszcze zawarta, a kolejne siedem dni negocjacji może być trudne.

Pakiet porozumień

Na dwustronnym szczycie strony mają nadzieję podpisać umowy dotyczące żywności i napojów, systemu handlu emisjami oraz programu mobilności młodzieży. Jak podaje The Guardian, istotną przeszkodą pozostaje kwestia opłat za studia dla studentów z krajów UE.

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Unia Europejska oświadczyła, że porozumienia dotyczące żywności i napojów oraz handlu emisjami mogą nie wejść w życie bez umowy, zgodnie z którą europejscy studenci w Wielkiej Brytanii płaciliby za studia według stawek krajowych. Burnham nazwał przyszłe ustalenia pakietową umową, lecz nie odpowiedział wprost, czy zgadza się z takim powiązaniem.

Kolejny etap współpracy

Brytyjscy i europejscy urzędnicy będą również omawiać program kolejnego etapu resetu relacji, który ma koncentrować się na wspólnym pakcie migracyjnym. Może on przewidywać współpracę organów ścigania i służb granicznych, wizy dla muzyków odbywających trasy koncertowe oraz wzajemne uznawanie kwalifikacji.

Według publikacji Wielka Brytania dąży do uzyskania dostępu do bazy danych Eurodac z odciskami palców osób ubiegających się o azyl, a także do Systemu Informacyjnego Schengen SIS. Zawiera on dane o poszukiwanych osobach, osobach zaginionych i skradzionych przedmiotach.

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