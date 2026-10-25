Premier Izraela Binjamin Netanjahu opublikował w niedzielę na swoim oficjalnym Instagramie wygenerowany przez AI obraz eksplozji jądrowej nad gęsto zaludnionym miastem. Ilustracja przedstawia wielki grzyb atomowy i budynki ogarnięte wybuchem; miasto nie zostało w poście bezpośrednio nazwane, jednak przypomina Tel Awiw, informuje Jerusalem Post.

Oświadczenie przed wyborami

Publikacja pojawiła się dwa dni przed wyborami w Izraelu, wyznaczonymi na 27 października. Netanjahu oświadczył, że Iran i jego sojusznicy stanowią egzystencjalne zagrożenie dla kraju, a bezpieczeństwo Izraela zależy od wyniku głosowania.

Premier wezwał również obywateli, aby odłożyli spory na bok i skoncentrowali się na tym, co określił jako dokończenie pracy w Iranie. Twierdził, że sytuacja stała się bardziej niebezpieczna z powodu zagrożenia ze strony Iranu i „osi zła”.

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Reakcja opozycji

Lider partii Demokraci Jair Golan skrytykował wpis Netanjahu w serwisie społecznościowym X. Oświadczył, że premier opublikował obraz bomby atomowej nad Tel Awiwem, i oskarżył jego otoczenie o utratę kontroli w przededniu wyborów.

Lider partii Jaszár Gadi Eisenkot również potępił publikację. Nazwał ją kolejnym wykorzystaniem strachu w kampanii wyborczej i stwierdził, że Netanjahu, jego zdaniem, nie osiągnął celów wojny przeciwko Iranowi.

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