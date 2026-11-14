Premier Izraela Binjamin Netanjahu 14 listopada wezwał lidera partii Jaszar Gadiego Ajzenkota do przyłączenia się do tworzenia rządu jedności narodowej. Określił taki format jako „rząd nadziei” i powiązał swój apel z opuszczeniem sali przez posłów Zjednoczonej Listy podczas wykonywania hymnu państwowego Izraela „Hatikwa” na ceremonii zaprzysiężenia 26. Knesetu.

Poinformował o tym The Jerusalem Post, powołując się na wideoprzesłanie Netanjahu opublikowane w serwisie X. Według niego posłowie frakcji Ra'am, kierowanej przez Mansura Abbasa, pozostali w pozycji stojącej podczas hymnu.

Apel o negocjacje bez warunków

Netanjahu oświadczył, że jego czwartkowe spotkanie z Ajzenkotem umocniło jego przekonanie o potrzebie koalicji z udziałem wszystkich partii uznających Izrael za państwo narodu żydowskiego. Spotkanie poświęcone kwestiom bezpieczeństwa i dyplomacji trwało ponad dwie godziny; uczestniczył w nim sekretarz wojskowy premiera.

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Szef rządu zaproponował Ajzenkotowi, aby zrezygnował z prób utworzenia alternatywnej koalicji i rozpoczął negocjacje bez warunków wstępnych. Wezwał także do odłożenia na bok różnic politycznych i osiągnięcia porozumień, w tym w sprawie poboru do wojska z udziałem przedstawicieli społeczności charedim.

Tworzenie koalicji po wyborach

Prezydent Icchak Hercog powierzył Ajzenkotowi utworzenie kolejnego rządu po wyborach 27 października. Wcześniej partia Jaszar odwołała planowane rozmowy koalicyjne z Likudem po przemówieniu Netanjahu podczas ceremonii zaprzysiężenia Knesetu, oskarżając premiera o dzielącą retorykę.

Netanjahu oświadczył także, że według jego oceny Iran ponownie pracuje nad odbudową programu nuklearnego, i nazwał to egzystencjalnym zagrożeniem dla Izraela. Twierdzi, że wąski rząd lub koalicja opierająca się na zwolennikach terroryzmu nie będzie w stanie odpowiedzieć na te wyzwania, podczas gdy rząd jedności narodowej może zapewnić bezpieczeństwo kraju.

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