Premier Pakistanu Shehbaz Sharif oświadczył, że polecił Ministerstwu Spraw Zagranicznych kraju wykorzystać wszelkie możliwe środki, aby pilnie zwiększyć pomoc humanitarną dla Strefy Gazy. Poinformował o tym po silnych deszczach, które zalały dziesiątki tysięcy namiotów, w których mieszkają przesiedleni Palestyńczycy, podaje Dawn.

Zalane namioty i apele o pomoc

Według rządowego biura medialnego Gazy w ciągu 12 godzin wskutek złej pogody zalanych zostało co najmniej 70 tys. namiotów. Dotknęło to dziesiątki tysięcy przesiedlonych osób; informowano także o rannych, jednocześnie nie zgłoszono ofiar śmiertelnych. Deszcze i podtopienia, według lokalnych władz, zmywały również tymczasowe schronienia.

Służba obrony cywilnej Gazy otrzymała 1 500 wezwań o pomoc od przesiedlonych mieszkańców. Przedstawiciele służb miejskich i obrony cywilnej oświadczyli, że nie są w stanie poradzić sobie ze skutkami złej pogody z powodu niedoboru paliwa i uszkodzenia sprzętu. Twierdzą również, że podczas izraelskiej ofensywy zniszczono setki pojazdów, w tym buldożery i sprzęt do odpompowywania wody.

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Oświadczenie szefa rządu Pakistanu

Sharif nazwał zdjęcia z Gazy bolesnymi i oświadczył, że dzieci nie mają dokąd pójść oraz cierpią z powodu głodu i dotkliwego zimna. Napisał w serwisie społecznościowym X, że polecił MSZ wykorzystać wszelkie możliwe środki, aby pilnie zwiększyć pomoc humanitarną.

Pakistański premier wyraził również zaniepokojenie tym, co nazwał kontynuowaniem przez Izrael nielegalnych działań ograniczających podstawową pomoc humanitarną dla Palestyńczyków w Gazie. Sharif potępił to, co nazwał naruszeniami zawieszenia broni i prawa międzynarodowego.

W obozie namiotowym w mieście Gaza ludzie próbowali naprawiać schronienia, wzmacniali je piaskiem i wyprowadzali dzieci z zalanych namiotów. Mieszkanka Gazy Olfat Magdoub powiedziała, że materace zmokły, dlatego ludzie muszą spać na ziemi. Inny mieszkaniec, Rafiq Ghattas, oświadczył, że brakuje plandek, namiotów i pomocy.

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