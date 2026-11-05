Premier Korei Południowej Han Seong-suk oświadczyła, że nie oczekuje istotnych zmian w relacjach Seulu ze Stanami Zjednoczonymi po porażce Partii Republikańskiej prezydenta Donalda Trumpa w tegorocznych wyborach uzupełniających. Informuje o tym Korea Herald.

Ocena wyborów w USA

Według Han Seong-suk zarówno Partia Demokratyczna, jak i Partia Republikańska USA uważają sojusz między Koreą Południową a Stanami Zjednoczonymi za ważny. Dlatego, jej zdaniem, w stosunkach dwustronnych nie dojdzie do istotnych zmian.

Premier zaznaczyła również, że zwycięstwo demokratów w wyborach było większe, niż oczekiwano.

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Strategia dyplomatyczna

Han Seong-suk złożyła to oświadczenie podczas posiedzenia Specjalnej Komisji Zgromadzenia Narodowego ds. Budżetu i Rachunków, odpowiadając na pytanie ustawodawcy dotyczące wyników amerykańskich wyborów.

Powiedziała, że niektóre aspekty należy szczegółowo przeanalizować, a niektóre wymagają dodatkowych działań. Według niej odpowiednie południowokoreańskie ministerstwa już rozważają kwestie związane z dalszą strategią dyplomatyczną Seulu w relacjach z Waszyngtonem.

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