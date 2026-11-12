Premier Hiszpanii Pedro Sánchez oficjalnie rozpoczął w czwartek w Sewilli kampanię reelekcyjną przed głosowaniem 29 listopada. Zwrócił się do zwolenników Partii Socjalistycznej w Andaluzji, regionie, który przez dziesięciolecia był jej politycznym bastionem.

Jak informuje Politico Europe, Sánchez przemawiał do tłumu zwolenników z flagami partyjnymi i andaluzyjskimi. Podczas wydarzenia wyświetlano nagrania, na których premier czyta wiersze andaluzyjskiego poety i dramaturga Federica Garcíi Lorki, zabitego przez siły frankistowskie w 1936 roku.

Utrata politycznego bastionu

Socjaliści przez 36 lat kontrolowali regionalny rząd Andaluzji oraz wiele największych miast regionu. Ich rządy zakończyły się w 2018 roku po spadku poparcia i serii skandali korupcyjnych, które umożliwiły centroprawicowej Partii Ludowej przejęcie władzy w regionie.

Prezydent Andaluzji Juanma Moreno, który sprawuje urząd od 2019 roku, odniósł zdecydowane zwycięstwo w wyborach w 2022 roku, a także otrzymał najwięcej głosów w tegorocznych przedterminowych wyborach. Jego sukces w regionie wzmocnił pozycję umiarkowanego skrzydła Partii Ludowej na szczeblu ogólnokrajowym.

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Kandydat socjalistów do Kongresu z Sewilli, Francisco Toscano, powiedział, że partia nadal uważa Andaluzję za swój bastion. Region jest najludniejszą wspólnotą autonomiczną Hiszpanii i wybiera 60 spośród 350 parlamentarzystów w Madrycie.

Sondaże w Andaluzji

Jednocześnie najnowszy sondaż GAD3 wskazuje na przewagę Partii Ludowej nad socjalistami w większości andaluzyjskich prowincji, w tym w Sewilli. Partia Sáncheza nigdy wcześniej nie przegrała wyborów powszechnych w tej prowincji.

W artykule zaznaczono, że do odsunięcia socjalistów od władzy w 2018 roku doprowadziło niezadowolenie z bezrobocia, problemów w funkcjonowaniu usług publicznych oraz spraw korupcyjnych z udziałem wysokich rangą urzędników regionalnych. Politolog z Uniwersytetu w Granadzie Ángel Cazorla powiedział, że wielka recesja ujawniła problemy, które pozostawały nierozwiązane mimo wcześniejszego rozwoju Andaluzji.

Według Cazorli socjaliści mają również problem pokoleniowy: młodsi lewicowi wyborcy słabiej utożsamiają się z partią i regionalnym kierownictwem z poprzednich lat. Toscano przyznał, że w ostatnich latach w zarządzaniu partii występowały niedociągnięcia, ale wyraził nadzieję, że wyborcy Andaluzji poprą socjalistów, wybierając między postępowym kursem Sáncheza a konserwatywną falą, którą dostrzega on na świecie.

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